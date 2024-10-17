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Турция тщательно следит за развитием БРИКС - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турция тщательно следит за развитием БРИКС
Турция тщательно следит за развитием БРИКС - 17.10.2024, ПРАЙМ
Турция тщательно следит за развитием БРИКС
Анкара тщательно следит за политикой расширения и развитием процессов в БРИКС. Об этом заявил в интервью турецкому телеканалу HaberGlobal глава МИД Турции Хакан | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T22:37+0300
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экономика
турция
хакан фидан
брикс
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АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. Анкара тщательно следит за политикой расширения и развитием процессов в БРИКС. Об этом заявил в интервью турецкому телеканалу HaberGlobal глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что количество стран, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34-х, саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в РФ. Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС и она находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам Фидана, после того, как была выражена заинтересованность, делается заявление о намерениях, а затем, "если посмотреть на нынешний механизм БРИКС, они приглашают вас стать либо страной-партнером, либо страной-членом, а затем вы принимаете решение". "Мы видим, что есть большая заинтересованность стран на вступление (в БРИКС — ред.), мы внимательно следим за этим, у нас есть контакты с ними, мы также смотрим, какой будет следующая стратегия роста… В условиях, когда экономические партнерства расширяются, интерес к БРИКС растет. Мы вместе посмотрим, как БРИКС справится с этим", — сказал Фидан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — образованное в 2006 году межгосударственное объединение, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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турция, хакан фидан, брикс, расширение брикс
Экономика, ТУРЦИЯ, Хакан Фидан, БРИКС, расширение БРИКС
22:37 17.10.2024 (обновлено: 22:38 17.10.2024)
 
Турция тщательно следит за развитием БРИКС

Глава МИД Турции Фидан: Анкара тщательно следит за развитием БРИКС

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 17 окт – ПРАЙМ. Анкара тщательно следит за политикой расширения и развитием процессов в БРИКС. Об этом заявил в интервью турецкому телеканалу HaberGlobal глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что количество стран, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34-х, саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в РФ. Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС и она находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Фидана, после того, как была выражена заинтересованность, делается заявление о намерениях, а затем, "если посмотреть на нынешний механизм БРИКС, они приглашают вас стать либо страной-партнером, либо страной-членом, а затем вы принимаете решение".
"Мы видим, что есть большая заинтересованность стран на вступление (в БРИКС — ред.), мы внимательно следим за этим, у нас есть контакты с ними, мы также смотрим, какой будет следующая стратегия роста… В условиях, когда экономические партнерства расширяются, интерес к БРИКС растет. Мы вместе посмотрим, как БРИКС справится с этим", — сказал Фидан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС — образованное в 2006 году межгосударственное объединение, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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19:40
 
ЭкономикаТУРЦИЯХакан ФиданБРИКСрасширение БРИКС
 
 
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