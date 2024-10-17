https://1prime.ru/20241017/udary-852221198.html

"Применяют уже сейчас". CNN рассказал о сверхсекретном вооружении Украины

"Применяют уже сейчас". CNN рассказал о сверхсекретном вооружении Украины - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Применяют уже сейчас". CNN рассказал о сверхсекретном вооружении Украины

Вооруженные силы Украины запускают беспилотники типа "Лютый" внутрь России, прикрывая их меньшими дронами-камикадзе "Рубака". Об этом CNN сообщили анонимные... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:35+0300

2024-10-17T09:35+0300

2024-10-17T09:35+0300

вооружения

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины запускают беспилотники типа "Лютый" внутрь России, прикрывая их меньшими дронами-камикадзе "Рубака". Об этом CNN сообщили анонимные бойцы ВСУ.Согласно CNN, дрон "Лютый" является "одним из самых сверхсекретных вооружений Украины", обладающий низкой высотой полета и двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика, а также усиленной металлической сеткой и фанерой. Один из военных, известный как "Вектор", объяснил, что меньшие дроны "Рубака" отвлекают системы ПВО от более крупных беспилотников "Лютый", которые несут значительную нагрузку.Тем не менее, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал украинское "ноу-хау", которое украинская сторона применяет уже сейчас, "дешевой копией" турецкого беспилотника Bayraktar.Использование беспилотников "Лютый" было подтверждено российскими военными и Telegram-каналами. Министерство обороны России сообщает о ежедневных отражениях атак украинских беспилотников

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