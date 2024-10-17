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Новый "подарок" Украине от США вызвал возмущение в конгрессе - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Новый "подарок" Украине от США вызвал возмущение в конгрессе
Новый "подарок" Украине от США вызвал возмущение в конгрессе - 17.10.2024, ПРАЙМ
Новый "подарок" Украине от США вызвал возмущение в конгрессе
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила объявление о новом пакете помощи для Украины. Об этом она написала в своем аккаунте в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:28+0300
2024-10-17T10:28+0300
политика
сша
украина
помощь
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила объявление о новом пакете помощи для Украины. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х."Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а этот глобалист &lt;...&gt; выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — отметила она.По мнению Грин, Соединенные Штаты сначала должны помочь себе, а у же потом отправлять деньги за рубеж.Ранее Белый дом объявил о предоставлении Украине военной помощи вместе с техникой на 425 миллионов долларов. В пакет включены средства ПВО, боеприпасы и бронетехника. В ближайшие месяцы Украине также будут отправлены сотни перехватчиков ПВО, тактические системы ПВО, артиллерийские системы, бронетранспортеры и другая техника.
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сша, украина, помощь
Политика, США, УКРАИНА, помощь
10:28 17.10.2024
 
Новый "подарок" Украине от США вызвал возмущение в конгрессе

Конгрессвумен Грин: американцы ненавидят правительство из-за помощи Украине

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин осудила объявление о новом пакете помощи для Украины. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана "Хелен", а этот глобалист <...> выписывает Украине еще один чек на 425 миллионов долларов", — отметила она.
По мнению Грин, Соединенные Штаты сначала должны помочь себе, а у же потом отправлять деньги за рубеж.
Ранее Белый дом объявил о предоставлении Украине военной помощи вместе с техникой на 425 миллионов долларов. В пакет включены средства ПВО, боеприпасы и бронетехника. В ближайшие месяцы Украине также будут отправлены сотни перехватчиков ПВО, тактические системы ПВО, артиллерийские системы, бронетранспортеры и другая техника.
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