https://1prime.ru/20241017/ukraina-852225244.html

Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву

Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву - 17.10.2024, ПРАЙМ

Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву

Требование демаркации границ Украины станет препятствием для ее вступления в НАТО, заявил в разговоре с агентством РИА Новости участник движения "Другая... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:49+0300

2024-10-17T11:49+0300

2024-10-17T11:49+0300

политика

украина

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Требование демаркации границ Украины станет препятствием для ее вступления в НАТО, заявил в разговоре с агентством РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник."Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - отметил собеседник издания.Согласно сообщению агентства Associated Press, уровень демаркации границ Украины определит, какие условия будут применяться в соответствии со 5-м пунктом Устава коллективной обороны НАТО. Ранее сообщалось, что первым пунктом "плана победы" Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.

https://1prime.ru/20241016/nato-852210543.html

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украина, нато, владимир зеленский