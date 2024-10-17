https://1prime.ru/20241017/ukraina-852225244.html
Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву
Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву - 17.10.2024, ПРАЙМ
Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву
Требование демаркации границ Украины станет препятствием для ее вступления в НАТО, заявил в разговоре с агентством РИА Новости участник движения "Другая... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:49+0300
2024-10-17T11:49+0300
2024-10-17T11:49+0300
политика
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Требование демаркации границ Украины станет препятствием для ее вступления в НАТО, заявил в разговоре с агентством РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник."Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - отметил собеседник издания.Согласно сообщению агентства Associated Press, уровень демаркации границ Украины определит, какие условия будут применяться в соответствии со 5-м пунктом Устава коллективной обороны НАТО. Ранее сообщалось, что первым пунктом "плана победы" Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.
https://1prime.ru/20241016/nato-852210543.html
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украина, нато, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
Бывший депутат Рады раскрыл, на что НАТО намекнула Киеву
Депутат Рады о демаркации границ: Украине показывают, что в НАТО не позовут
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Требование демаркации границ Украины станет препятствием для ее вступления в НАТО, заявил в разговоре с агентством РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
"Это дополнительное домашнее задание для идиотов. "Ребята, мы вас не примем, о чем вы ведете разговор?". Потому что тогда НАТО не может четко применить четко статью пятую. Но вопрос даже не в этом. Это просто для того, чтобы показать глубину идиотизма просьбы Зеленского", - отметил собеседник издания.
Согласно сообщению агентства Associated Press, уровень демаркации границ Украины определит, какие условия будут применяться в соответствии со 5-м пунктом Устава коллективной обороны НАТО.
Ранее сообщалось, что первым пунктом "плана победы" Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.
Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс