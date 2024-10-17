Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241017/ukraina-852235692.html
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:56+0300
2024-10-17T17:56+0300
политика
запад
украина
нато
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
БЕРЛИН, 17 окт - ПРАЙМ. Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, который работает в области закупок оружия. По словам чиновника, Украина обладает необходимым материалом и знаниями. "Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — процитировало Bild неназванного чиновника. Издание отметило, что это заявление было сделано чиновником уже несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент издания. Bild пишет, что указанный выше сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО, а также последующих действий со стороны российской армии. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях", заявил чиновник. Издание утверждает, что готовность Киева к данном сценарию подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, который заявил в ходе своего визита в США в разговоре с Дональдом Трампом, что "либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой, либо нам придется вступить в какой-то альянс, кроме НАТО, у нас сегодня нет никаких эффективных альянсов". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241017/katastrofa-852225480.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, нато, ядерное оружие
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО, ядерное оружие
17:56 17.10.2024
 
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ

Bild: Украина может создать ядерное оружие для применения против России

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 17 окт - ПРАЙМ. Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, который работает в области закупок оружия.
По словам чиновника, Украина обладает необходимым материалом и знаниями.
"Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — процитировало Bild неназванного чиновника.
Издание отметило, что это заявление было сделано чиновником уже несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент издания.
Bild пишет, что указанный выше сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО, а также последующих действий со стороны российской армии. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях", заявил чиновник.
Издание утверждает, что готовность Киева к данном сценарию подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, который заявил в ходе своего визита в США в разговоре с Дональдом Трампом, что "либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой, либо нам придется вступить в какой-то альянс, кроме НАТО, у нас сегодня нет никаких эффективных альянсов".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Запад готовится к переходу Украины под контроль России
12:09
 
ПолитикаЗАПАДУКРАИНАНАТОядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала