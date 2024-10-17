https://1prime.ru/20241017/ukraina-852235692.html
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:56+0300
2024-10-17T17:56+0300
2024-10-17T17:56+0300
политика
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БЕРЛИН, 17 окт - ПРАЙМ. Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, который работает в области закупок оружия. По словам чиновника, Украина обладает необходимым материалом и знаниями. "Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — процитировало Bild неназванного чиновника. Издание отметило, что это заявление было сделано чиновником уже несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент издания. Bild пишет, что указанный выше сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО, а также последующих действий со стороны российской армии. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях", заявил чиновник. Издание утверждает, что готовность Киева к данном сценарию подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, который заявил в ходе своего визита в США в разговоре с Дональдом Трампом, что "либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой, либо нам придется вступить в какой-то альянс, кроме НАТО, у нас сегодня нет никаких эффективных альянсов". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО, ядерное оружие
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
Bild: Украина может создать ядерное оружие для применения против России
БЕРЛИН, 17 окт - ПРАЙМ. Киев при отказе стран Запада принять Украину в НАТО в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения его против российской армии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, который работает в области закупок оружия.
По словам чиновника, Украина обладает необходимым материалом и знаниями.
"Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — процитировало Bild неназванного чиновника.
Издание отметило, что это заявление было сделано чиновником уже несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент издания.
Bild пишет, что указанный выше сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО, а также последующих действий со стороны российской армии. Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях", заявил чиновник.
Издание утверждает, что готовность Киева к данном сценарию подтверждают недавние слова Владимира Зеленского, который заявил в ходе своего визита в США в разговоре с Дональдом Трампом, что "либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой, либо нам придется вступить в какой-то альянс, кроме НАТО, у нас сегодня нет никаких эффективных альянсов".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Запад готовится к переходу Украины под контроль России