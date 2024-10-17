https://1prime.ru/20241017/unicredit-852220939.html
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России
Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:20+0300
2024-10-17T09:20+0300
2024-10-17T09:20+0300
экономика
россия
италия
unicredit
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/97/763309702_0:159:2991:1841_1920x0_80_0_0_4516c85ec59aa95d18411f2c84e11ffb.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже несколько месяцев судится, передает Reuters.Согласно изданию, UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ограничить платежи с российскими клиентами, за исключением тех, кто находится в "белом списке".Банк также требует снять все ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и принятие новых депозитов. Источники сообщают, что банк находится в судебном тупике и не может добиться решения о "сворачивании" своего российского бизнеса.С момента, когда ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России, разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ усиливает давление на банки, чтобы они не попали под вторичные санкции со стороны США, однако UniCredit не готов расстаться с российскими активами по низкой цене.
https://1prime.ru/20241016/sud-852209496.html
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/97/763309702_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_97b74a6f6b5466b83e64ce9f5a6e3cde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, unicredit
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Unicredit
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России
Reuters: итальянский банк UniCredit сообщил о "белом списке" клиентов из России
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже несколько месяцев судится, передает Reuters
.
Согласно изданию, UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ограничить платежи с российскими клиентами, за исключением тех, кто находится в "белом списке".
Банк также требует снять все ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и принятие новых депозитов. Источники сообщают, что банк находится в судебном тупике и не может добиться решения о "сворачивании" своего российского бизнеса.
С момента, когда ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России, разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ усиливает давление на банки, чтобы они не попали под вторичные санкции со стороны США, однако UniCredit не готов расстаться с российскими активами по низкой цене.
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств