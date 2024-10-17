Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241017/unicredit-852220939.html
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России
Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:20+0300
2024-10-17T09:20+0300
экономика
россия
италия
unicredit
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/97/763309702_0:159:2991:1841_1920x0_80_0_0_4516c85ec59aa95d18411f2c84e11ffb.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже несколько месяцев судится, передает Reuters.Согласно изданию, UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ограничить платежи с российскими клиентами, за исключением тех, кто находится в "белом списке".Банк также требует снять все ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и принятие новых депозитов. Источники сообщают, что банк находится в судебном тупике и не может добиться решения о "сворачивании" своего российского бизнеса.С момента, когда ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России, разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ усиливает давление на банки, чтобы они не попали под вторичные санкции со стороны США, однако UniCredit не готов расстаться с российскими активами по низкой цене.
https://1prime.ru/20241016/sud-852209496.html
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76330/97/763309702_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_97b74a6f6b5466b83e64ce9f5a6e3cde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, италия, unicredit
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Unicredit
09:20 17.10.2024
 
Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России

Reuters: итальянский банк UniCredit сообщил о "белом списке" клиентов из России

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабота "ЮниКредит Банка"
Работа ЮниКредит Банка - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже несколько месяцев судится, передает Reuters.
Согласно изданию, UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ограничить платежи с российскими клиентами, за исключением тех, кто находится в "белом списке".
Банк также требует снять все ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и принятие новых депозитов. Источники сообщают, что банк находится в судебном тупике и не может добиться решения о "сворачивании" своего российского бизнеса.
С момента, когда ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России, разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ усиливает давление на банки, чтобы они не попали под вторичные санкции со стороны США, однако UniCredit не готов расстаться с российскими активами по низкой цене.
Суд, правосудие
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств
Вчера, 15:50
 
ЭкономикаРОССИЯИТАЛИЯUnicredit
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала