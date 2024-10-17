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Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России

Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России - 17.10.2024, ПРАЙМ

Итальянский банк UniCredit заявил о "белом списке" клиентов из России

Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:20+0300

2024-10-17T09:20+0300

2024-10-17T09:20+0300

экономика

россия

италия

unicredit

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк UniCredit заявил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком (ЕЦБ), с которым банк уже несколько месяцев судится, передает Reuters.Согласно изданию, UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ограничить платежи с российскими клиентами, за исключением тех, кто находится в "белом списке".Банк также требует снять все ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и принятие новых депозитов. Источники сообщают, что банк находится в судебном тупике и не может добиться решения о "сворачивании" своего российского бизнеса.С момента, когда ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России, разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ усиливает давление на банки, чтобы они не попали под вторичные санкции со стороны США, однако UniCredit не готов расстаться с российскими активами по низкой цене.

https://1prime.ru/20241016/sud-852209496.html

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россия, италия, unicredit