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В России призвали создать условия для роста производства у виноделов
В России призвали создать условия для роста производства у виноделов - 17.10.2024, ПРАЙМ
В России призвали создать условия для роста производства у виноделов
В России надо создавать условия отечественным виноградарям и виноделам для дальнейшего качественного и количественного роста, заявил председатель правления... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:08+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В России надо создавать условия отечественным виноградарям и виноделам для дальнейшего качественного и количественного роста, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках пресс-конференции "Дни российских вин". "Давайте создадим условия для наших виноградарей и виноделов для дальнейшего качественного и количественного роста", - сказал он на площадке медиахолдинга "Россия сегодня". По словам Киселева, сейчас отечественные вина занимают на рынке около 60%, тогда как в винодельческих странах - Франции, Италии - этот показатель составляет около 80%. "Нам есть, куда расти", - подчеркнул он, добавив, что ассоциация увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, ввела декларации. Это все работает на улучшение качества, уверен Киселев. Он также напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50%. "Хотя можно было бы сделать на 200%, просто запретить", - отметил председатель правления АВВР. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год. В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
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россия, виноградарство, виноделы, российское вино
Экономика, РОССИЯ, виноградарство, виноделы, российское вино
В России призвали создать условия для роста производства у виноделов
АВВР призвала создать условия для роста производства у российских виноделов
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В России надо создавать условия отечественным виноградарям и виноделам для дальнейшего качественного и количественного роста, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках пресс-конференции "Дни российских вин".
"Давайте создадим условия для наших виноградарей и виноделов для дальнейшего качественного и количественного роста", - сказал он на площадке медиахолдинга "Россия сегодня".
По словам Киселева, сейчас отечественные вина занимают на рынке около 60%, тогда как в винодельческих странах - Франции, Италии - этот показатель составляет около 80%. "Нам есть, куда расти", - подчеркнул он, добавив, что ассоциация увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, ввела декларации. Это все работает на улучшение качества, уверен Киселев.
Он также напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50%. "Хотя можно было бы сделать на 200%, просто запретить", - отметил председатель правления АВВР.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.
В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
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