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В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году
В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году
Минсельхоз ожидает в 2024 году урожай винограда в России на уровне более 800 тысяч тонн, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, при этом производство... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:39+0300
2024-10-17T17:39+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
виноград
урожай
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает в 2024 году урожай винограда в России на уровне более 800 тысяч тонн, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, при этом производство российского вина выросло на 14%, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина в рамках пресс-конференции "Дни российских вин" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По данным Росстата, в 2023 году валовый сбор винограда в РФ составил 882 тысячи тонн против рекордных 890 тысяч тонн в 2022 году. "Этот год был очень тяжелым для сельского хозяйства. Весной у нас были заморозки, летом у нас был недостаток влаги и даже засуха. Но тем не менее, мы ожидаем, что в этом году урожай будет неплохой, он составит более 800 тысяч тонн... Мы сейчас видим тенденцию на увеличение производства вина. В этом году за 9 месяцев уже рост составил более 14%", - сказала Афонина. При этом наибольший прирост производства показывают игристые вина, растут потребление и продажи и игристых, и крепленных вин, отметила она. Замминистра также добавила, что планируется увеличение площади виноградников на более чем шесть тысяч гектаров. "В прошлом году наша площадь виноградника составила около 105 тысяч гектаров. В этом году мы планируем заложить более 6 тысяч гектаров. С учетом того, что будет раскорчевано, обновлены виноградники, будут отремонтированы, мы ожидаем, что по результатам года площадь превысит 107 тысяч гектаров", - сказала Афонина. В целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.
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россия, минсельхоз рф, виноград, урожай
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, Виноград, урожай
17:39 17.10.2024
 
В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году

Афонина: Минсельхоз ожидает урожай винограда в 2024 году свыше 800 тысяч тонн

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкФестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
Фестиваль Золотая гроздь винограда в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает в 2024 году урожай винограда в России на уровне более 800 тысяч тонн, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, при этом производство российского вина выросло на 14%, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина в рамках пресс-конференции "Дни российских вин" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По данным Росстата, в 2023 году валовый сбор винограда в РФ составил 882 тысячи тонн против рекордных 890 тысяч тонн в 2022 году.
"Этот год был очень тяжелым для сельского хозяйства. Весной у нас были заморозки, летом у нас был недостаток влаги и даже засуха. Но тем не менее, мы ожидаем, что в этом году урожай будет неплохой, он составит более 800 тысяч тонн... Мы сейчас видим тенденцию на увеличение производства вина. В этом году за 9 месяцев уже рост составил более 14%", - сказала Афонина.
При этом наибольший прирост производства показывают игристые вина, растут потребление и продажи и игристых, и крепленных вин, отметила она.
Замминистра также добавила, что планируется увеличение площади виноградников на более чем шесть тысяч гектаров. "В прошлом году наша площадь виноградника составила около 105 тысяч гектаров. В этом году мы планируем заложить более 6 тысяч гектаров. С учетом того, что будет раскорчевано, обновлены виноградники, будут отремонтированы, мы ожидаем, что по результатам года площадь превысит 107 тысяч гектаров", - сказала Афонина.
В целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В России призвали создать условия для роста производства у виноделов
17:08
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхоз РФВиноградурожай
 
 
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