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В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году

В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году - 17.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхоз назвали ожидаемый урожай винограда в 2024 году

Минсельхоз ожидает в 2024 году урожай винограда в России на уровне более 800 тысяч тонн, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, при этом производство... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:39+0300

2024-10-17T17:39+0300

2024-10-17T17:39+0300

экономика

россия

минсельхоз рф

виноград

урожай

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает в 2024 году урожай винограда в России на уровне более 800 тысяч тонн, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху, при этом производство российского вина выросло на 14%, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина в рамках пресс-конференции "Дни российских вин" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По данным Росстата, в 2023 году валовый сбор винограда в РФ составил 882 тысячи тонн против рекордных 890 тысяч тонн в 2022 году. "Этот год был очень тяжелым для сельского хозяйства. Весной у нас были заморозки, летом у нас был недостаток влаги и даже засуха. Но тем не менее, мы ожидаем, что в этом году урожай будет неплохой, он составит более 800 тысяч тонн... Мы сейчас видим тенденцию на увеличение производства вина. В этом году за 9 месяцев уже рост составил более 14%", - сказала Афонина. При этом наибольший прирост производства показывают игристые вина, растут потребление и продажи и игристых, и крепленных вин, отметила она. Замминистра также добавила, что планируется увеличение площади виноградников на более чем шесть тысяч гектаров. "В прошлом году наша площадь виноградника составила около 105 тысяч гектаров. В этом году мы планируем заложить более 6 тысяч гектаров. С учетом того, что будет раскорчевано, обновлены виноградники, будут отремонтированы, мы ожидаем, что по результатам года площадь превысит 107 тысяч гектаров", - сказала Афонина. В целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

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россия, минсельхоз рф, виноград, урожай