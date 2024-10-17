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Путин назвал сумму вложений в доступные спортивные объекты за десять лет
Путин назвал сумму вложений в доступные спортивные объекты за десять лет - 17.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал сумму вложений в доступные спортивные объекты за десять лет
Свыше одного триллиона рублей было вложено в постройку доступных спортивных объектов в стране за десять лет. Было построено порядка 85 тысяч сооружений. Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:17+0300
2024-10-17T19:17+0300
2024-10-17T19:17+0300
россия
владимир путин
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Свыше одного триллиона рублей было вложено в постройку доступных спортивных объектов в стране за десять лет. Было построено порядка 85 тысяч сооружений. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии форума "Россия — спортивная держава" президент РФ Владимир Путин. По его словам, в числе основных приоритетов властей РФ — формирование максимально широких возможностей для занятия физкультурой и спортом. В течение последних десяти лет в создание доступных спортивных сооружений во всех регионах России было вложено более одного триллиона рублей, за счет государственных и частных средств построено порядка 85 тысяч объектов, добавил Путин.
https://1prime.ru/20241017/putin-852237146.html
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россия, владимир путин, инвестиции
РОССИЯ, Владимир Путин, инвестиции
Путин назвал сумму вложений в доступные спортивные объекты за десять лет
Путин: в доступные спортивные объекты вложено свыше 1 трлн рублей за 10 лет
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Свыше одного триллиона рублей было вложено в постройку доступных спортивных объектов в стране за десять лет. Было построено порядка 85 тысяч сооружений. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии форума "Россия — спортивная держава" президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в числе основных приоритетов властей РФ — формирование максимально широких возможностей для занятия физкультурой и спортом.
В течение последних десяти лет в создание доступных спортивных сооружений во всех регионах России было вложено более одного триллиона рублей, за счет государственных и частных средств построено порядка 85 тысяч объектов, добавил Путин.
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