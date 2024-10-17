https://1prime.ru/20241017/volodin-852231248.html

США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин

США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин - 17.10.2024, ПРАЙМ

США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин

Вашингтон поставил в качестве своей задачи разорвать российскую экономику в клочья. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме председатель ГД... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:27+0300

2024-10-17T15:27+0300

2024-10-17T15:27+0300

экономика

россия

сша

госдума

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/63/842466380_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_f906e10cab399eab5c40d1bd083ea2aa.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Вашингтон поставил в качестве своей задачи разорвать российскую экономику в клочья. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что США делают "все для этого", в том числе вводят санкции и противодействуют развитию России. Володин добавил, что Вашингтон вредит на каждом шагу, но, несмотря на это, в России делают все для того, чтобы социальные обязательства были выполнены, а страна развивалась. Спикер ГД подчеркнул, что действия РФ видны по параметрам бюджета, "каким он был раньше, каким он стал сейчас, произошла мобилизация и экономики, и общества". "И как итог… — решения принимаются все новые для поддержки людей, решения задач специальной военной операции и технологического лидерства", — заключил Володин.

https://1prime.ru/20241017/briks-852223340.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, госдума, экономика рф