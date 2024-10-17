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США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин
США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин - 17.10.2024, ПРАЙМ
США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин
Вашингтон поставил в качестве своей задачи разорвать российскую экономику в клочья. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме председатель ГД... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:27+0300
2024-10-17T15:27+0300
экономика
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госдума
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Вашингтон поставил в качестве своей задачи разорвать российскую экономику в клочья. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что США делают "все для этого", в том числе вводят санкции и противодействуют развитию России. Володин добавил, что Вашингтон вредит на каждом шагу, но, несмотря на это, в России делают все для того, чтобы социальные обязательства были выполнены, а страна развивалась. Спикер ГД подчеркнул, что действия РФ видны по параметрам бюджета, "каким он был раньше, каким он стал сейчас, произошла мобилизация и экономики, и общества". "И как итог… — решения принимаются все новые для поддержки людей, решения задач специальной военной операции и технологического лидерства", — заключил Володин.
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россия, сша, госдума, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, США, Госдума, экономика РФ
15:27 17.10.2024
 
США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин

Володин: США для себя определили задачей разорвать экономику РФ в клочья

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Вашингтон поставил в качестве своей задачи разорвать российскую экономику в клочья. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что США делают "все для этого", в том числе вводят санкции и противодействуют развитию России.
Володин добавил, что Вашингтон вредит на каждом шагу, но, несмотря на это, в России делают все для того, чтобы социальные обязательства были выполнены, а страна развивалась.
Спикер ГД подчеркнул, что действия РФ видны по параметрам бюджета, "каким он был раньше, каким он стал сейчас, произошла мобилизация и экономики, и общества".
"И как итог… — решения принимаются все новые для поддержки людей, решения задач специальной военной операции и технологического лидерства", — заключил Володин.
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