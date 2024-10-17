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ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника

ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника - 17.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника

Большинство россиян хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами-ровесниками, которые общаются в сдержанно-уважительном тоне, говорится в... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:07+0300

2024-10-17T08:07+0300

2024-10-17T08:08+0300

втб

цифровые технологии

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами-ровесниками, которые общаются в сдержанно-уважительном тоне, говорится в исследовании, проведенном ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. "Как показал опрос,.. большинство респондентов хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%). Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов", - сообщил банк. Оказалось, что 94% опрошенных в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего они обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или же взаимодействуют с помощником в виде текстовых сообщений (44%). Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской образ хотели бы видеть только 11% опрошенных. Но 42% хотят иметь возможность использовать как женский, так и мужской образ ассистента. "Важен для пользователей и возраст ассистента: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть сверстником клиента, помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого ассистента проголосовали 22% опрошенных", - сообщила пресс-служба банка. Также банк выяснил, что пользователи ценят сдержанно-уважительное отношение цифровых ассистентов - за это проголосовали 33%. Порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно-веселый или даже юмористический тон общения, а сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян. В рамках Finopolis 2024 ВТБ представил визуализацию цифрового ассистента Лео. Он будет помогать решать задачи клиентов ВТБ вместе с Тамарой - другим цифровым помощником ВТБ, которого банк представил на Finopolis в 2023 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, цифровые технологии, россия