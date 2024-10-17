Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/vtb-852219004.html
ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника
ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника - 17.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника
Большинство россиян хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами-ровесниками, которые общаются в сдержанно-уважительном тоне, говорится в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:07+0300
2024-10-17T08:08+0300
втб
цифровые технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0f/846343032_0:5:2889:1630_1920x0_80_0_0_22006892927b65db6096912fa0e7c3a5.jpg
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами-ровесниками, которые общаются в сдержанно-уважительном тоне, говорится в исследовании, проведенном ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. "Как показал опрос,.. большинство респондентов хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%). Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов", - сообщил банк. Оказалось, что 94% опрошенных в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего они обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или же взаимодействуют с помощником в виде текстовых сообщений (44%). Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской образ хотели бы видеть только 11% опрошенных. Но 42% хотят иметь возможность использовать как женский, так и мужской образ ассистента. "Важен для пользователей и возраст ассистента: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть сверстником клиента, помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого ассистента проголосовали 22% опрошенных", - сообщила пресс-служба банка. Также банк выяснил, что пользователи ценят сдержанно-уважительное отношение цифровых ассистентов - за это проголосовали 33%. Порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно-веселый или даже юмористический тон общения, а сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян. В рамках Finopolis 2024 ВТБ представил визуализацию цифрового ассистента Лео. Он будет помогать решать задачи клиентов ВТБ вместе с Тамарой - другим цифровым помощником ВТБ, которого банк представил на Finopolis в 2023 году.
https://1prime.ru/20241017/platforma-852218891.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0f/846343032_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_fea95f73052aacfabe6859ef78cb025b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, цифровые технологии, россия
ВТБ, цифровые технологии, РОССИЯ
08:07 17.10.2024 (обновлено: 08:08 17.10.2024)
 
ВТБ выяснил идеальный для россиян образ цифрового помощника

ВТБ: большинство россиян хотели бы работать с человекоподобными ассистентами-ровесниками

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПромобот
Промобот - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами-ровесниками, которые общаются в сдержанно-уважительном тоне, говорится в исследовании, проведенном ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
"Как показал опрос,.. большинство респондентов хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%). Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов", - сообщил банк.
Оказалось, что 94% опрошенных в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего они обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или же взаимодействуют с помощником в виде текстовых сообщений (44%).
Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской образ хотели бы видеть только 11% опрошенных. Но 42% хотят иметь возможность использовать как женский, так и мужской образ ассистента.
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием
08:06
"Важен для пользователей и возраст ассистента: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть сверстником клиента, помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого ассистента проголосовали 22% опрошенных", - сообщила пресс-служба банка.
Также банк выяснил, что пользователи ценят сдержанно-уважительное отношение цифровых ассистентов - за это проголосовали 33%. Порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно-веселый или даже юмористический тон общения, а сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян.
В рамках Finopolis 2024 ВТБ представил визуализацию цифрового ассистента Лео. Он будет помогать решать задачи клиентов ВТБ вместе с Тамарой - другим цифровым помощником ВТБ, которого банк представил на Finopolis в 2023 году.
 
ВТБцифровые технологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала