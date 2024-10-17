https://1prime.ru/20241017/vtb-852219149.html

В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные

В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные - 17.10.2024, ПРАЙМ

В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные

Более трети клиентов ВТБ считают, что через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды, сообщила кредитная организация. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:10+0300

2024-10-17T08:10+0300

2024-10-17T08:10+0300

экономика

втб

оплата

сбп

банковские карты

qr-код

наличные деньги

https://cdnn.1prime.ru/img/84201/65/842016594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cce426519edbfc09620077e119a5f42c.jpg

СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Более трети клиентов ВТБ считают, что через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды, сообщила кредитная организация. В исследовании, которое проводилось с 1 по 10 октября, приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек. "Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды – будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе ВТБ в преддверии форума Finopolis 2024. По мнению трети опрошенных, в пятерку популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и планируемые к внедрению цифровые рубли", - отметил банк. Исследование показало, что в настоящее время в топ три наиболее распространенных способа оплаты среди россиян входят банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%). С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay - 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% россиян. При этом оказалось, что большинство участников выбирают новые и современные способы оплаты только тогда, когда они удобны (69%) и дают дополнительные преимущества, такие как кешбэк (37%). А 22% россиян считают себя новаторами и любят пробовать все новое и современное. Согласны воспользоваться распространенным способом оплаты, если нет других альтернатив, не более 10%. "Мы считаем, что за QR и, особенно, биометрией - будущее российских платежных систем. Чем меньше у тебя в карманах пластиковых карт и телефонов, тем проще", - считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводит пресс-служба банка.

https://1prime.ru/20241017/platforma-852218891.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, оплата, сбп, банковские карты, qr-код, наличные деньги