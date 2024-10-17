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В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/vtb-852219149.html
В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные
В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные
Более трети клиентов ВТБ считают, что через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды, сообщила кредитная организация. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:10+0300
2024-10-17T08:10+0300
экономика
втб
оплата
сбп
банковские карты
qr-код
наличные деньги
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Более трети клиентов ВТБ считают, что через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды, сообщила кредитная организация. В исследовании, которое проводилось с 1 по 10 октября, приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек. "Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды – будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе ВТБ в преддверии форума Finopolis 2024. По мнению трети опрошенных, в пятерку популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и планируемые к внедрению цифровые рубли", - отметил банк. Исследование показало, что в настоящее время в топ три наиболее распространенных способа оплаты среди россиян входят банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%). С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay - 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% россиян. При этом оказалось, что большинство участников выбирают новые и современные способы оплаты только тогда, когда они удобны (69%) и дают дополнительные преимущества, такие как кешбэк (37%). А 22% россиян считают себя новаторами и любят пробовать все новое и современное. Согласны воспользоваться распространенным способом оплаты, если нет других альтернатив, не более 10%. "Мы считаем, что за QR и, особенно, биометрией - будущее российских платежных систем. Чем меньше у тебя в карманах пластиковых карт и телефонов, тем проще", - считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводит пресс-служба банка.
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втб, оплата, сбп, банковские карты, qr-код, наличные деньги
Экономика, ВТБ, оплата, СБП, банковские карты, QR-код, наличные деньги
08:10 17.10.2024
 
В ВТБ раскрыли, какие способы оплаты вытеснят банковские карты и наличные

ВТБ: более трети россиян считают, что QR и СБП скоро вытеснят банковские карты и наличные

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Более трети клиентов ВТБ считают, что через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды, сообщила кредитная организация.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 10 октября, приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
"Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды – будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе ВТБ в преддверии форума Finopolis 2024. По мнению трети опрошенных, в пятерку популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и планируемые к внедрению цифровые рубли", - отметил банк.
Исследование показало, что в настоящее время в топ три наиболее распространенных способа оплаты среди россиян входят банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%). С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay - 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% россиян.
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При этом оказалось, что большинство участников выбирают новые и современные способы оплаты только тогда, когда они удобны (69%) и дают дополнительные преимущества, такие как кешбэк (37%). А 22% россиян считают себя новаторами и любят пробовать все новое и современное. Согласны воспользоваться распространенным способом оплаты, если нет других альтернатив, не более 10%.
"Мы считаем, что за QR и, особенно, биометрией - будущее российских платежных систем. Чем меньше у тебя в карманах пластиковых карт и телефонов, тем проще", - считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводит пресс-служба банка.
 
ЭкономикаВТБоплатаСБПбанковские картыQR-кодналичные деньги
 
 
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