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ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады
ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады - 17.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады
Общий объем средств, которые россияне перенаправят на депозиты в результате отказа от покупки недвижимости, во втором полугодии может достигнуть 420 миллиардов... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:04+0300
2024-10-17T10:04+0300
экономика
россия
втб
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Общий объем средств, которые россияне перенаправят на депозиты в результате отказа от покупки недвижимости, во втором полугодии может достигнуть 420 миллиардов рублей вместо ранее ожидавшихся 380 миллиардов рублей, сообщил ВТБ в рамках Finopolis 2024. "В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного "охлаждения" рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается… Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Банк уточняет, что речь идет о втором полугодии текущего года. Брейтенбихер напомнил, что еще в середине года банк оценивал этот переток средств в 380 миллиардов рублей. "Заморозки" на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам заставляют нас пересмотреть свой прогноз", - пояснил он. С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 триллиона рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 триллиона рублей. В начале августа зампред правления ВТБ Георгий Горшков говорил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 миллиардов рублей с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады с учетом капитализации в 2024 году ВТБ тогда оценивал в 403 миллиарда рублей.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
10:04 17.10.2024
 
ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады

ВТБ повысил прогноз перетока средств с ипотеки на вклады до 420 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Общий объем средств, которые россияне перенаправят на депозиты в результате отказа от покупки недвижимости, во втором полугодии может достигнуть 420 миллиардов рублей вместо ранее ожидавшихся 380 миллиардов рублей, сообщил ВТБ в рамках Finopolis 2024.
"В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного "охлаждения" рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается… Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Банк уточняет, что речь идет о втором полугодии текущего года.
Брейтенбихер напомнил, что еще в середине года банк оценивал этот переток средств в 380 миллиардов рублей. "Заморозки" на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам заставляют нас пересмотреть свой прогноз", - пояснил он.
С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 триллиона рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 триллиона рублей.
В начале августа зампред правления ВТБ Георгий Горшков говорил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 миллиардов рублей с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады с учетом капитализации в 2024 году ВТБ тогда оценивал в 403 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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