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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году - 17.10.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста экономики России в 2024 году на 0,3 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 3,2%, в 2025 году - на 0,2 | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:23+0300

2024-10-17T17:23+0300

2024-10-17T17:23+0300

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ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста экономики России в 2024 году на 0,3 процентного пункта по сравнению с июньской оценкой - до 3,2%, в 2025 году - на 0,2 процентного пункта, до 1,6%, следует из обнародованного в четверг доклада международного финансового института. Согласно документу, ВБ ожидает, что рост российского ВВП в 2024 году составит 3,2%, в 2025 году – 1,6%, а в 2026 году – 1,1%. При этом еще несколько месяцев назад, в июне, эксперты банка прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% - в 2025-м. "В результате ужесточения денежно-кредитной политики и растущей нехватки производственных мощностей и трудовых ресурсов в России в 2024 году ожидается снижение темпов экономического роста до 3,2% по сравнению с 3,6% в 2023 году. Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", - отмечают авторы доклада. Из документа следует, что снижение темпов роста ВВП в России окажет "ощутимое негативное воздействие" на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы. "Прогнозируемое на следующий год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия - ред.) до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024 году", - указывают специалисты международного финансового института. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.

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