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"Яндекс" намерен проинвестировать свои сервисы в Турции

"Яндекс" намерен проинвестировать свои сервисы в Турции - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" намерен проинвестировать свои сервисы в Турции

"Яндекс" планирует инвестировать более 400 миллионов долларов в свои сервисы в Турции и трудоустроить сотни человек, сообщил в четверг CEO турецкого поисковика... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:34+0300

2024-10-17T19:34+0300

2024-10-17T19:34+0300

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СТАМБУЛ, 17 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует инвестировать более 400 миллионов долларов в свои сервисы в Турции и трудоустроить сотни человек, сообщил в четверг CEO турецкого поисковика Yandex Александр Поповский. "В ближайшие три года мы планируем трудоустроить сотни людей и инвестировать более 400 миллионов долларов в разработку продуктов в сфере информационных технологий", - передает заявление Поповского агентство Anadolu. По его словам, цель компании - добавить новые достижения к списку имеющихся на рынке Турции. Поповский отметил, что компания стремится предоставить "гиперлокализованные" сервисы, которые удовлетворяют интересы именно жителей Турции. "В ближайшее время мы представим поисковик на базе искусственного интеллекта, разработанный специально для Турции, и другие полностью локализованные сервисы", - добавил Поповский. Сервисами компании пользуются уже более 300 турецких фирм, заключил он.

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россия, турция, яндекс, инвестиции