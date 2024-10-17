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Турпоток из России в Японию вырос более чем в два раза

Турпоток из России в Японию вырос более чем в два раза - 17.10.2024, ПРАЙМ

Турпоток из России в Японию вырос более чем в два раза

Турпоток из России в Японию в январе-сентябре 2024 года вырос в 2,4 раза в годовом выражении, до 63,9 тысячи человек, российский турпоток в эту страну устойчиво | 17.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Турпоток из России в Японию в январе-сентябре 2024 года вырос в 2,4 раза в годовом выражении, до 63,9 тысячи человек, российский турпоток в эту страну устойчиво растет даже в отсутствие прямых рейсов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Из России в Японию за первые девять месяцев 2024 года въехали 63 900 граждан РФ. Это на 136,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Спрос растет даже в отсутствие прямых рейсов. Туроператоры также отмечали хорошие продажи летних и осенних туров в Японию", - говорится в сообщении. Согласно данным, опубликованным Японской Национальной туристической организации (JNTO), топ-3 по въезжающим в страну за 9 месяцев возглавила Южная Корея (в Японию оттуда въехали 6,5 миллиона человек), Китай (5,2 миллиона человек) и Тайвань (4,6 миллиона человек). Эти же страны стали лидерами в сентябре - Южная Корея (658 тысяч человек), Китай (652 тысячи человек) и Тайвань (471 тысяча человек). Россия по результатам 9 месяцев заняла 21-е место в списке въездных рынков Японии. А в сентябре в Японию приехали 10,2 тысячи граждан РФ, что также в 2,4 раза больше, чем в сентябре 2023 года. Отмечается, что российский турпоток в Японию пока не достигает доковидных показателей, но устойчиво растет даже в отсутствие прямых рейсов из РФ. Туристы пользуются в основном стыковочными рейсами в Японию через Китай. В топе спроса у российских организованных туристов в Японии - экскурсионные туры с перелетом.

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россия, япония, туризм