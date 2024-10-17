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В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы" - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
План победы", представленный Владимиром Зеленским, не соответствует реальности текущего конфликта на Украине, говорится в публикации немецкого издания RND. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:45+0300
2024-10-17T09:45+0300
2024-10-17T09:45+0300
политика
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы", представленный Владимиром Зеленским, не соответствует реальности текущего конфликта на Украине, говорится в публикации немецкого издания RND."Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — сказано в материале.Авторы материала также указали на то, что НАТО может принять в свои ряды только страну, находящуюся в мире, поэтому плану Зеленского трудно будет быть реализованным.Ранее сообщалось, что первым пунктом плана Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.
https://1prime.ru/20241016/plan-852207823.html
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украина, германия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский
В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"
RND: план победы Зеленского так же далек от реальности, как победа Украины
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "
План победы", представленный Владимиром Зеленским, не соответствует реальности текущего конфликта на Украине, говорится в публикации немецкого издания RND.
"Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — сказано в материале.
Авторы материала также указали на то, что НАТО может принять в свои ряды только страну, находящуюся в мире, поэтому плану Зеленского трудно будет быть реализованным.
Ранее сообщалось, что первым пунктом плана Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.
"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского