https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852221643.html

В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"

В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы" - 17.10.2024, ПРАЙМ

В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"

План победы", представленный Владимиром Зеленским, не соответствует реальности текущего конфликта на Украине, говорится в публикации немецкого издания RND. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:45+0300

2024-10-17T09:45+0300

2024-10-17T09:45+0300

политика

украина

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы", представленный Владимиром Зеленским, не соответствует реальности текущего конфликта на Украине, говорится в публикации немецкого издания RND."Так называемый план победы <...> Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — сказано в материале.Авторы материала также указали на то, что НАТО может принять в свои ряды только страну, находящуюся в мире, поэтому плану Зеленского трудно будет быть реализованным.Ранее сообщалось, что первым пунктом плана Зеленского является немедленное вступление Украины в альянс, однако этот шаг маловероятен. План также предусматривает отмену ограничений на удары западным оружием по России и развертывание комплексного пакета неядерного сдерживания России на Украине. Зеленский намеревается завершить конфликт к 2025 году.

https://1prime.ru/20241016/plan-852207823.html

украина

германия

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украина, германия, владимир зеленский