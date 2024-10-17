https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852228439.html
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы"
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы" - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы"
Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о действиях, которые должна будет предпринять Украина в рамках его "плана победы". | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:00+0300
2024-10-17T14:00+0300
2024-10-17T14:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о действиях, которые должна будет предпринять Украина в рамках его "плана победы"."Что касается плана победы: во-первых, мы сделали его не для критиков... Наш план - усилить Украину... Я считаю, что это отлично, что этот план не зависит от воли России, только от воли наших партнеров", - отметил он в ходе общения с журналистами перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе.Зеленский заявил, что Украина уже выполняет "самую тяжелую работу" в защите свободы Европы. План Зеленского, представленный в парламенте, включает приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по России и развертывание неядерных сил сдерживания России.
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852221643.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы"
Зеленский не смог ответить, что должен будет делать Киев в рамках "плана победы"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о действиях, которые должна будет предпринять Украина в рамках его "плана победы".
"Что касается плана победы: во-первых, мы сделали его не для критиков... Наш план - усилить Украину... Я считаю, что это отлично, что этот план не зависит от воли России, только от воли наших партнеров", - отметил он в ходе общения с журналистами перед выступлением на заседании Евросовета в Брюсселе.
Зеленский заявил, что Украина уже выполняет "самую тяжелую работу" в защите свободы Европы. План Зеленского, представленный в парламенте, включает приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по России и развертывание неядерных сил сдерживания России.
В Германии поставили Зеленского на место из-за его "плана победы"