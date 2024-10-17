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Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:05+0300
2024-10-17T16:05+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - сказал он.Ранее Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права консультировать Украину по использованию такого оружия, так как Германия его не предоставляла.Зеленский представил украинскому парламенту план, включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, союзники должны принять Украину в НАТО, снять ограничения на атаки оружием дальнего радиуса действия по российской территории и развернуть й комплекс неядерного сдерживания на Украине. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:05 17.10.2024
 
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Зеленский: Запад мог бы передать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - сказал он.
Ранее Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права консультировать Украину по использованию такого оружия, так как Германия его не предоставляла.
Зеленский представил украинскому парламенту план, включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, союзники должны принять Украину в НАТО, снять ограничения на атаки оружием дальнего радиуса действия по российской территории и развернуть й комплекс неядерного сдерживания на Украине. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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