https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852232671.html

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - 17.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T16:05+0300

2024-10-17T16:05+0300

2024-10-17T16:05+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - сказал он.Ранее Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права консультировать Украину по использованию такого оружия, так как Германия его не предоставляла.Зеленский представил украинскому парламенту план, включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, союзники должны принять Украину в НАТО, снять ограничения на атаки оружием дальнего радиуса действия по российской территории и развернуть й комплекс неядерного сдерживания на Украине. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.

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сша, украина, владимир зеленский