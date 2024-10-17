https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852232671.html
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:05+0300
2024-10-17T16:05+0300
2024-10-17T16:05+0300
политика
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - сказал он.Ранее Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права консультировать Украину по использованию такого оружия, так как Германия его не предоставляла.Зеленский представил украинскому парламенту план, включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, союзники должны принять Украину в НАТО, снять ограничения на атаки оружием дальнего радиуса действия по российской территории и развернуть й комплекс неядерного сдерживания на Украине. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
https://1prime.ru/20241017/udary-852225594.html
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Зеленский: Запад мог бы передать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союзники Украины могут передать ей дальнобойные ракеты, но не разрешать их применение, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - сказал он.
Ранее Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права консультировать Украину по использованию такого оружия, так как Германия его не предоставляла.
Зеленский представил украинскому парламенту план, включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. По его словам, союзники должны принять Украину в НАТО, снять ограничения на атаки оружием дальнего радиуса действия по российской территории и развернуть й комплекс неядерного сдерживания на Украине. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет