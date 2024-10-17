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"Какой же выход?": Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Какой же выход?": Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом
"Какой же выход?": Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Какой же выход?": Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом
Украина имеет два варианта гарантий безопасности: вступить в НАТО или получить ядерное оружие, сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его цитирует | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:41+0300
2024-10-17T16:41+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина имеет два варианта гарантий безопасности: вступить в НАТО или получить ядерное оружие, сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его цитирует "Европейская правда"."В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — отметил глава киевского режима.Зеленский отметил, что во время обсуждения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом они обсуждали необходимость вступления Украины в НАТО и упомянули Будапештский меморандум 1994 года. По этому соглашению Украина передала России около 1900 ядерных боеголовок в обмен на гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул, что только Украина пострадала от этой сделки, отказавшись от ядерного оружия и сейчас находится в состоянии войны.Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852232671.html
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
16:41 17.10.2024
 
"Какой же выход?": Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом

Зеленский: у Украины будет ядерное оружие, либо она вступит в НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Украина имеет два варианта гарантий безопасности: вступить в НАТО или получить ядерное оружие, сообщил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его цитирует "Европейская правда".
"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — отметил глава киевского режима.
Зеленский отметил, что во время обсуждения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом они обсуждали необходимость вступления Украины в НАТО и упомянули Будапештский меморандум 1994 года. По этому соглашению Украина передала России около 1900 ядерных боеголовок в обмен на гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул, что только Украина пострадала от этой сделки, отказавшись от ядерного оружия и сейчас находится в состоянии войны.
Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
16:05
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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