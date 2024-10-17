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Зеленский подписал законопроект о продаже госбанков на Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852233981.html
Зеленский подписал законопроект о продаже госбанков на Украине
Зеленский подписал законопроект о продаже госбанков на Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал законопроект о продаже госбанков на Украине
Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:52+0300
2024-10-17T16:53+0300
экономика
украина
владимир зеленский
банки
продажа бизнеса
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Парламент Украины в сентябре принял законопроект об особенностях приватизации госбанков. В тексте документа указано, что продажа пакетов акций банков осуществляется с целью финансирования госбюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе. Решение о продаже акций банка принимает кабмин. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что от его принятия зависит дальнейшая помощь Киеву от Международного валютного фонда. По ее словам, законопроект совершенствует правила продажи государственных банков. Согласно ему, разрешается продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются "офшоры и представители страны–агрессора".
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украина, владимир зеленский, банки, продажа бизнеса
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Банки, продажа бизнеса
16:52 17.10.2024 (обновлено: 16:53 17.10.2024)
 
Зеленский подписал законопроект о продаже госбанков на Украине

Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи пакетов акций госбанков

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи на Украине пакетов акций госбанков, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Парламент Украины в сентябре принял законопроект об особенностях приватизации госбанков.
В тексте документа указано, что продажа пакетов акций банков осуществляется с целью финансирования госбюджета, уменьшения доли государства в банках, обеспечения стабильной деятельности и усиления конкуренции в банковском секторе. Решение о продаже акций банка принимает кабмин.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что от его принятия зависит дальнейшая помощь Киеву от Международного валютного фонда. По ее словам, законопроект совершенствует правила продажи государственных банков. Согласно ему, разрешается продажа любой доли государства в банке, при этом от участия в конкурсе на приватизацию исключаются "офшоры и представители страны–агрессора".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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ЭкономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийБанкипродажа бизнеса
 
 
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