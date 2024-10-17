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Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие
Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T21:18+0300
2024-10-17T21:45+0300
политика
украина
владимир зеленский
ядерное оружие
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский.Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в области закупок оружия, сообщило, что Киев в случае отказа Запада принять Украину в НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против Вооруженных сил РФ. "Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", — сказал Зеленский.Позднее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинскому "24 телеканалу" также опроверг данные Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.По его словам, Bild "уже неоднократно критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина".Телеканал уточнил, что Литвин назвал заявления Bild ерундой.
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украина, владимир зеленский, ядерное оружие
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ядерное оружие
21:18 17.10.2024 (обновлено: 21:45 17.10.2024)
 
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие

Зеленский: Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский.
Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в области закупок оружия, сообщило, что Киев в случае отказа Запада принять Украину в НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против Вооруженных сил РФ.
"Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", — сказал Зеленский.
Позднее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинскому "24 телеканалу" также опроверг данные Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
По его словам, Bild "уже неоднократно критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина".
Телеканал уточнил, что Литвин назвал заявления Bild ерундой.
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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19:54
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийядерное оружие
 
 
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