https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852240154.html
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие - 17.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие
Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T21:18+0300
2024-10-17T21:18+0300
2024-10-17T21:45+0300
политика
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ядерное оружие
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский.Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в области закупок оружия, сообщило, что Киев в случае отказа Запада принять Украину в НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против Вооруженных сил РФ. "Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", — сказал Зеленский.Позднее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинскому "24 телеканалу" также опроверг данные Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.По его словам, Bild "уже неоднократно критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина".Телеканал уточнил, что Литвин назвал заявления Bild ерундой.
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украина, владимир зеленский, ядерное оружие
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ядерное оружие
Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие
Зеленский: Киев никогда не говорил, что готовится создать ядерное оружие
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский.
Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в области закупок оружия, сообщило, что Киев в случае отказа Запада принять Украину в НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против Вооруженных сил РФ.
"Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", — сказал Зеленский.
Позднее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинскому "24 телеканалу" также опроверг данные Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
По его словам, Bild "уже неоднократно критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина".
Телеканал уточнил, что Литвин назвал заявления Bild ерундой.
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