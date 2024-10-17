https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852240154.html

Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие

Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие - 17.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие

Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T21:18+0300

2024-10-17T21:18+0300

2024-10-17T21:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

ядерное оружие

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Киев никогда не говорил, что готовится к созданию ядерного оружия, Украина его не разрабатывает. О этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский.Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в области закупок оружия, сообщило, что Киев в случае отказа Запада принять Украину в НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против Вооруженных сил РФ. "Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", — сказал Зеленский.Позднее советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинскому "24 телеканалу" также опроверг данные Bild о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.По его словам, Bild "уже неоднократно критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина".Телеканал уточнил, что Литвин назвал заявления Bild ерундой.

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украина, владимир зеленский, ядерное оружие