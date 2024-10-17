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"Готовьте бригады". Зеленский обратился с новым требованием к странам НАТО - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Готовьте бригады". Зеленский обратился с новым требованием к странам НАТО
"Готовьте бригады". Зеленский обратился с новым требованием к странам НАТО - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Готовьте бригады". Зеленский обратился с новым требованием к странам НАТО
Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте призвал государства направить военнослужащих... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T23:44+0300
2024-10-17T23:44+0300
политика
украина
владимир зеленский
нато
поддержка украины
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте призвал государства направить военнослужащих для пополнения рядов ВСУ. Слова Зеленского процитировало украинское издание "Страна.ua"."Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", — сказал он.Накануне Зеленский представил в Верховной раде "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — незамедлительное принятие Украины в НАТО. В плане также сказано о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России и о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ. Зеленский полагает, что конфликт должен завершиться не позднее следующего года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт. Песков также отметил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".Президент РФ Владимир Путин ранее назвал возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что данные риски стали одной из причин начала СВО.
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украина, владимир зеленский, нато, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, поддержка Украины
23:44 17.10.2024
 
"Готовьте бригады". Зеленский обратился с новым требованием к странам НАТО

Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для пополнения резерва ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте призвал государства направить военнослужащих для пополнения рядов ВСУ. Слова Зеленского процитировало украинское издание "Страна.ua".
"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", — сказал он.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — незамедлительное принятие Украины в НАТО. В плане также сказано о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь территории России и о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ.
Зеленский полагает, что конфликт должен завершиться не позднее следующего года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт. Песков также отметил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что данные риски стали одной из причин начала СВО.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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