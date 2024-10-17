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Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума
Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума - 17.10.2024, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума
Стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, превысив 2710 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:46+0300
2024-10-17T17:46+0300
2024-10-17T17:59+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, превысив 2710 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,3 доллара, или на 0,7%, до 2710,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 2711,35 доллара.
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биржевые торги, биржевые цены на золото
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото
Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума в $2711,35 за унцию
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, превысив 2710 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,3 доллара, или на 0,7%, до 2710,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 2711,35 доллара.
РБК: Россия попала в список мировых лидеров по запасам золота