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Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума

Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума - 17.10.2024, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума

Стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, превысив 2710 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:46+0300

2024-10-17T17:46+0300

2024-10-17T17:59+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, превысив 2710 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,3 доллара, или на 0,7%, до 2710,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 2711,35 доллара.

https://1prime.ru/20241005/zoloto-852012039.html

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биржевые торги, биржевые цены на золото