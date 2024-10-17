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Золото дорожает после выхода данных по экономике США - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/zoloto-852239050.html
Золото дорожает после выхода данных по экономике США
Золото дорожает после выхода данных по экономике США - 17.10.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает после выхода данных по экономике США
Стоимость золота увеличивается в четверг вечером после выхода данных по экономическому состоянию США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:15+0300
2024-10-17T20:15+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером после выхода данных по экономическому состоянию США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,75 доллара, или на 0,66%, до 2 709,05 доллара за тройскую унцию. Ранее стоимость золота достигла нового исторического рекорда, поднявшись выше 2 710 долларов за тройскую унцию. В это же время декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,46%, до 31,828 доллара за унцию. Ранее в четверг министерством труда США было опубликовано количество заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 октября, которое составило 241 тысячу, снизившись на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели. Ранее прогнозировался рост показателя. Также были обнародованы данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в сентябре поднялся на 0,4% к августу, в то время как прогнозировался рост лишь на 0,3%. "Были опубликованы хорошие экономические показатели. Я думаю, что Федеральная резервная система США склонна к снижению учетной ставки, возможно, у них есть еще четверть пункта, по меньшей мере, до конца года... что должно укрепить золото", - сообщил агентству Блумберг старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).
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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
20:15 17.10.2024
 
Золото дорожает после выхода данных по экономике США

Золото подорожало до $2709,05 за тройскую унцию на данных по экономике США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в четверг вечером после выхода данных по экономическому состоянию США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,75 доллара, или на 0,66%, до 2 709,05 доллара за тройскую унцию. Ранее стоимость золота достигла нового исторического рекорда, поднявшись выше 2 710 долларов за тройскую унцию.
В это же время декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,46%, до 31,828 доллара за унцию.
Ранее в четверг министерством труда США было опубликовано количество заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 октября, которое составило 241 тысячу, снизившись на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели. Ранее прогнозировался рост показателя.
Также были обнародованы данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в сентябре поднялся на 0,4% к августу, в то время как прогнозировался рост лишь на 0,3%.
"Были опубликованы хорошие экономические показатели. Я думаю, что Федеральная резервная система США склонна к снижению учетной ставки, возможно, у них есть еще четверть пункта, по меньшей мере, до конца года... что должно укрепить золото", - сообщил агентству Блумберг старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился второй день подряд
20:03
 
Экономикабиржевые торгибиржевые цены на золотобиржа Comex
 
 
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