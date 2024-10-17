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Эксперт ожидает подорожания золота на фоне новостей о смерти главы ХАМАС - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/zoloto-852239462.html
Эксперт ожидает подорожания золота на фоне новостей о смерти главы ХАМАС
Эксперт ожидает подорожания золота на фоне новостей о смерти главы ХАМАС - 17.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает подорожания золота на фоне новостей о смерти главы ХАМАС
Ликвидация главы ХАМАС может вызвать новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, что поспособствует росту цен на сырьевые товары; в результате стоимость... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:35+0300
2024-10-17T20:35+0300
экономика
биржевые торги
золото
хамас
ближний восток
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Ликвидация главы ХАМАС может вызвать новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, что поспособствует росту цен на сырьевые товары; в результате стоимость золота может подняться до 2750-2800 долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. "Ликвидация главы ХАМАС может вызвать новое обострение отношений между Израилем и его оппонентами, тем самым раздувая с новой силой многолетний конфликт на Ближнем Востоке. Тем самым это может подтолкнуть вверх цены на нефть и другие сырьевые товары, включая и золото", - объяснил он. "До 2750-2800 долларов за унцию", - ответил эксперт на вопрос о том, до каких примерно значений может подняться стоимость золота на фоне новостей о смерти лидера ХАМАС. По состоянию на 20.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 16,9 доллара, до 2708,2 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2712,35 доллара.
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биржевые торги, золото, хамас, ближний восток, биржевые цены на золото
Экономика, биржевые торги, золото, ХАМАС, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, биржевые цены на золото
20:35 17.10.2024
 
Эксперт ожидает подорожания золота на фоне новостей о смерти главы ХАМАС

Хазанов: золото подорожает до $2750-2800 на фоне новостей о смерти главы ХАМАС

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Ликвидация главы ХАМАС может вызвать новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, что поспособствует росту цен на сырьевые товары; в результате стоимость золота может подняться до 2750-2800 долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.
"Ликвидация главы ХАМАС может вызвать новое обострение отношений между Израилем и его оппонентами, тем самым раздувая с новой силой многолетний конфликт на Ближнем Востоке. Тем самым это может подтолкнуть вверх цены на нефть и другие сырьевые товары, включая и золото", - объяснил он.
"До 2750-2800 долларов за унцию", - ответил эксперт на вопрос о том, до каких примерно значений может подняться стоимость золота на фоне новостей о смерти лидера ХАМАС.
По состоянию на 20.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 16,9 доллара, до 2708,2 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2712,35 доллара.
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился второй день подряд
20:03
 
Экономикабиржевые торгизолотоХАМАСБЛИЖНИЙ ВОСТОКбиржевые цены на золото
 
 
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