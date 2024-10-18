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Эксперт рассказал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
Эксперт рассказал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram - 18.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию с помощью новых уловок. Об этом рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T02:02+0300
2024-10-18T02:02+0300
мошенничество
эксклюзив
мошеннические схемы
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию с помощью новых уловок. Об этом рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.По его словам, эти уловки напрямую не связаны с технической уязвимостью такой системы защиты, "напротив, она абсолютно надежна".Но злоумышленники используют приемы социальной инженерии, чтобы пользователи сами передавали им коды доступа.Яркий пример — новый способ мошенничества в Telegram.Мошенники вводят пользователя в заблуждение, сообщая ему о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта. А для отмены заявки они предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения.Пользователям стоит помнить, что если сами они никаких заявок не отправляли, то и удалить их аккаунт невозможно.Но, к сожалению, многие из них верят этой информации. Именно такая реакция и нужна злоумышленникам. Пользуясь ситуацией, они высылают пользователю ссылку на поддельный сайт Telegram или Госуслуг.Код, который вводит пользователь на таком сайте, сразу виден мошенникам, которые таким образом сразу получают доступ к аккаунту пользователя, но не в Telegram, а в банке или Госуслугах."Все эти действия мошенников нацелены только на незаконное получение чужих денег", -указывает специалист.Сообщения от службы поддержки необходимо всегда перепроверять повторным личным обращением, чтобы убедиться, что вас не пытаются обмануть.Эксперт напомнил, что предоставлять смс-коды неизвестным лицам нельзя ни в коем случае. "А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный", - заключил Юрий Бастрыкин.
https://1prime.ru/20241004/telegram-852002110.html
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эксклюзив, мошеннические схемы
Мошенничество, Эксклюзив, мошеннические схемы
02:02 18.10.2024
 
Эксперт рассказал о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Эксперт Бастрыкин: мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию с помощью новых уловок. Об этом рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.
По его словам, эти уловки напрямую не связаны с технической уязвимостью такой системы защиты, "напротив, она абсолютно надежна".
Но злоумышленники используют приемы социальной инженерии, чтобы пользователи сами передавали им коды доступа.
Яркий пример — новый способ мошенничества в Telegram.
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Мошенники вводят пользователя в заблуждение, сообщая ему о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта. А для отмены заявки они предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения.
Пользователям стоит помнить, что если сами они никаких заявок не отправляли, то и удалить их аккаунт невозможно.
Но, к сожалению, многие из них верят этой информации. Именно такая реакция и нужна злоумышленникам. Пользуясь ситуацией, они высылают пользователю ссылку на поддельный сайт Telegram или Госуслуг.
Код, который вводит пользователь на таком сайте, сразу виден мошенникам, которые таким образом сразу получают доступ к аккаунту пользователя, но не в Telegram, а в банке или Госуслугах.
"Все эти действия мошенников нацелены только на незаконное получение чужих денег", -указывает специалист.
Сообщения от службы поддержки необходимо всегда перепроверять повторным личным обращением, чтобы убедиться, что вас не пытаются обмануть.
Эксперт напомнил, что предоставлять смс-коды неизвестным лицам нельзя ни в коем случае. "А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный", - заключил Юрий Бастрыкин.
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В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram
16 октября, 16:28
 
МошенничествоЭксклюзивмошеннические схемы
 
 
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