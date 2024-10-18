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В Минфине оценили первичное размещение акций "Дом.РФ"

В Минфине оценили первичное размещение акций "Дом.РФ" - 18.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине оценили первичное размещение акций "Дом.РФ"

Первичное размещение акций (IPO) госкорпорации "Дом.РФ" может стать знаковой сделкой для российского финансового рынка, заявил журналистам в кулуарах... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T14:12+0300

2024-10-18T14:12+0300

2024-10-18T14:12+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Первичное размещение акций (IPO) госкорпорации "Дом.РФ" может стать знаковой сделкой для российского финансового рынка, заявил журналистам в кулуарах Мосфинфорума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мне кажется, это будет такое очень знаковое размещение для нашего рынка. Коме того, что компания хорошая, она зарабатывает отличный ROE, она платит нам хорошие дивиденды. Нам, конечно, жалко, но немножечко все-таки надо продать", - сказал он, комментируя планы IPO "Дом.РФ". "Понятно, что никто не будет продавать акции лишь бы продать. Очевидно, что предложение будет адекватным спросу по той цене, по которой государство готово продать", - отметил он, добавив, что "никто не будет продавать на невыгодных для государства условиях". По его словам, обсуждается вопрос по направлению средств от размещения - в бюджет или на докапитализацию госкомпании, но решения пока нет. Также он подтвердил, что сделка планируется на вторую половину 2025 года. Как рассказал РИА Новости на ВЭФ гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко, госкорпорация изучает рынок, чтобы привлечь инвестиции по хорошей стоимости. Ранее он сообщал на заседании комитета по строительству и ЖКХ Госдумы о согласованной концепции IPO "Дом.РФ", согласно которой 50% + 1 акция останется у государства.

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