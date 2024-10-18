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Россияне не почувствуют роста акциза на сладкие напитки, считает эксперт

Россияне не почувствуют роста акциза на сладкие напитки, считает эксперт - 18.10.2024, ПРАЙМ

Россияне не почувствуют роста акциза на сладкие напитки, считает эксперт

Российские покупатели не почувствуют планируемого январского повышения акциза на сладкие напитки, оно подстроится под ценовые диапазоны всей продуктовой... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T18:24+0300

2024-10-18T18:24+0300

2024-10-18T18:24+0300

экономика

россия

безалкогольные напитки

акциз

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российские покупатели не почувствуют планируемого январского повышения акциза на сладкие напитки, оно подстроится под ценовые диапазоны всей продуктовой корзины, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков Екатерина Винокурова. Накануне правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщал РИА Новости источник в кабмине. "Если будут повышены акцизы на сладкие напитки, то население особо не почувствует разницы с тем, что было и что будет. Прежде всего повышение акциза подстроится под ценовые диапазоны всей продуктовой корзины. На текущий момент сезонный спрос на сладкие напитки подошел к своему завершению, он замедлился, естественным образом, в связи с тем, что сезон завершился по этой товарной группе. Когда начнется активная реализация, это подойдет как раз к новогодним праздникам, 23 февраля, там и цены на другие группы товаров также увеличатся, и покупатель особо не заметит этой разницы в ценовой корзине, так как она в любом случае подрастет", - пояснила Винокурова. В то же время в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) отметили, что возможное принятие одновременно и повышения акциза, и другой государственной инициативы - изменения списка товаров-исключений подакцизных товаров, могут негативно сказаться на бизнесе. "По мнению производителей, одновременное повышение акцизной ставки на значительную величину и изменение списка товаров-исключений может быть высокой одномоментной нагрузкой на бизнес. Участники индустрии напитков приветствуют предложение Минфина России о сохранении порога отнесения напитков к сахаросодержащим на уровне 5 грамм на 100 миллилитров. Данный подход является сбалансированным решением и отвечает интересам как государства и потребителей, так и бизнес-сообщества", - сказали в пресс-службе Союзнапитки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, безалкогольные напитки, акциз