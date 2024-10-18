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Минфин оценил рост потребления отечественного алкоголя в России - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин оценил рост потребления отечественного алкоголя в России
Минфин оценил рост потребления отечественного алкоголя в России - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил рост потребления отечественного алкоголя в России
Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортного алкоголя в РФ... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:57+0300
2024-10-18T10:57+0300
экономика
россия
минфин
алкоголь
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортного алкоголя в РФ сокращается, а отечественного - растет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ). "Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления (отечественного алкоголя - ред.), порядка 84 миллиона дал. Поэтому это говорит о том, что импорт потребления импортной продукции сокращается. При этом на смену приходит потребление отечественной, российской продукции", - отметил он. "Напомню, у нас было три волны, когда мы вводили определенные меры защиты внутреннего рынка. Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвёртый квартал 2023 года и четвёртый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций", - также сказал Сазанов. Как отметил замминистра, было еще две "волны защиты внутреннего рынка". "Мы с 1 мая повысили акцизы практически в три раза. Потом еще раз в августе этого года мы еще раз повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию уже до 25%. Здесь уже четко прослеживается тренд на снижение импорта. Если сравнивать третий квартал 2024 года ко второму кварталу, то мы видим падение импорта винодельческой продукции на 40%", - рассказал Сазанов.
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россия, минфин, алкоголь
Экономика, РОССИЯ, Минфин, алкоголь
10:57 18.10.2024
 
Минфин оценил рост потребления отечественного алкоголя в России

Сазанов: потребление импортного алкоголя в РФ сокращается, а отечественного растет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Защитные меры для внутреннего алкогольного рынка работают, в частности, повышение импортных пошлин на вино и акцизов: потребление импортного алкоголя в РФ сокращается, а отечественного - растет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
"Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления (отечественного алкоголя - ред.), порядка 84 миллиона дал. Поэтому это говорит о том, что импорт потребления импортной продукции сокращается. При этом на смену приходит потребление отечественной, российской продукции", - отметил он.
"Напомню, у нас было три волны, когда мы вводили определенные меры защиты внутреннего рынка. Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвёртый квартал 2023 года и четвёртый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций", - также сказал Сазанов.
Как отметил замминистра, было еще две "волны защиты внутреннего рынка". "Мы с 1 мая повысили акцизы практически в три раза. Потом еще раз в августе этого года мы еще раз повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию уже до 25%. Здесь уже четко прослеживается тренд на снижение импорта. Если сравнивать третий квартал 2024 года ко второму кварталу, то мы видим падение импорта винодельческой продукции на 40%", - рассказал Сазанов.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфиналкоголь
 
 
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