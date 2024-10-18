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Минфин рассказал о закупке алмазов в Гохран - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин рассказал о закупке алмазов в Гохран
Минфин рассказал о закупке алмазов в Гохран - 18.10.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал о закупке алмазов в Гохран
Минфин России не планирует до конца года закупать алмазы в Гохран, рассмотрит возможность закупок в 2025 году, рассказал журналистам в кулуарах Московского... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:02+0300
2024-10-18T16:02+0300
экономика
россия
минфин
алмазы
гохран
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России не планирует до конца года закупать алмазы в Гохран, рассмотрит возможность закупок в 2025 году, рассказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "В этом году не планируется, но в следующий год рассматриваем такую возможность пока. Это же все гибко довольно", - сказал Моисеев. "На следующий год сейчас рассматриваем, на самом деле, потому что рынок тревожно выглядит. Для того, чтобы дать возможность "Алросе" спокойно себя чувствовать и не чувствовать за собой обязанности обязательно что-то продавать на рынок для того, чтобы поддерживать свою позицию активности", - добавил он. Ранее Моисеев говорил, что Гохран при необходимости продолжит закупку алмазов у "Алросы" в резерв. Предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре 2023 года, первая закупка была проведена в марте текущего года.
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россия, минфин, алмазы, гохран
Экономика, РОССИЯ, Минфин, алмазы, Гохран
16:02 18.10.2024
 
Минфин рассказал о закупке алмазов в Гохран

Моисеев: Минфин не планирует до конца года закупать алмазы в Гохран

© Пресс-служба компании "Алроса" | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы
© Пресс-служба компании "Алроса"
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин России не планирует до конца года закупать алмазы в Гохран, рассмотрит возможность закупок в 2025 году, рассказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"В этом году не планируется, но в следующий год рассматриваем такую возможность пока. Это же все гибко довольно", - сказал Моисеев.
"На следующий год сейчас рассматриваем, на самом деле, потому что рынок тревожно выглядит. Для того, чтобы дать возможность "Алросе" спокойно себя чувствовать и не чувствовать за собой обязанности обязательно что-то продавать на рынок для того, чтобы поддерживать свою позицию активности", - добавил он.
Ранее Моисеев говорил, что Гохран при необходимости продолжит закупку алмазов у "Алросы" в резерв. Предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре 2023 года, первая закупка была проведена в марте текущего года.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфиналмазыГохран
 
 
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