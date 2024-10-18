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"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов - 18.10.2024, ПРАЙМ
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"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов
"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов - 18.10.2024, ПРАЙМ
"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов
"Алроса" предлагает ввести регулирование рынка инвестиционных бриллиантов на уровне законодательства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T15:18+0300
2024-10-18T15:18+0300
россия
алроса
бриллианты
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "Алроса" предлагает ввести регулирование рынка инвестиционных бриллиантов на уровне законодательства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев."В силу того, что он (рынок инвестиционных бриллиантов - ред.) растет, и так динамично растет, конечно, инструменты регулирования, которые есть сейчас, нужно менять на законы, соответствующие подзаконные акты, чтобы независимо от того, что происходит в компании или банке, у клиента было четкое понимание, как он в инвестиционный продукт зайдет и как он из него выйдет", - заявил он на сессии "Инвестиционные бриллианты: новые стандарты отрасли" на Московском финансовом форуме.На данный момент рынок регулируется общими правилами, в том числе внутренними нормативными актами "Алросы", отметил Маринычев. Сейчас такая схема регулирования работает, потому что рынок инвестиционных бриллиантов в начале своего пути, но он растет, добавил он."В моменте это точно привлекательно и безопасно для клиентов, это подтверждается динамикой: если сравнить 9 месяцев текущего года и прошлогодние 9 месяцев - рынок вырос в 1,5 раза", - добавил гендиректор "Алросы".Ранее в "Алросе" предложили создать национальный индикатор рынка инвестиционных бриллиантов, который позволит отслеживать цену на инвестиционные бриллианты. Кроме того, в компании считают, что необходимо обязать продавцов инвестбриллиантов указывать отклонение от подобного национального индикатора для инвесторов, а также разработать единый ГОСТ для сертификации инвестиционных бриллиантов."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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россия, алроса, бриллианты
РОССИЯ, Алроса, бриллианты
15:18 18.10.2024
 
"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов

"Алроса" предлагает ввести законодательное регулирование рынка инвестбриллиантов

© Компания АЛРОСА"Алроса".
Алроса.
© Компания АЛРОСА
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. "Алроса" предлагает ввести регулирование рынка инвестиционных бриллиантов на уровне законодательства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.
"В силу того, что он (рынок инвестиционных бриллиантов - ред.) растет, и так динамично растет, конечно, инструменты регулирования, которые есть сейчас, нужно менять на законы, соответствующие подзаконные акты, чтобы независимо от того, что происходит в компании или банке, у клиента было четкое понимание, как он в инвестиционный продукт зайдет и как он из него выйдет", - заявил он на сессии "Инвестиционные бриллианты: новые стандарты отрасли" на Московском финансовом форуме.
На данный момент рынок регулируется общими правилами, в том числе внутренними нормативными актами "Алросы", отметил Маринычев. Сейчас такая схема регулирования работает, потому что рынок инвестиционных бриллиантов в начале своего пути, но он растет, добавил он.
"В моменте это точно привлекательно и безопасно для клиентов, это подтверждается динамикой: если сравнить 9 месяцев текущего года и прошлогодние 9 месяцев - рынок вырос в 1,5 раза", - добавил гендиректор "Алросы".
Ранее в "Алросе" предложили создать национальный индикатор рынка инвестиционных бриллиантов, который позволит отслеживать цену на инвестиционные бриллианты. Кроме того, в компании считают, что необходимо обязать продавцов инвестбриллиантов указывать отклонение от подобного национального индикатора для инвесторов, а также разработать единый ГОСТ для сертификации инвестиционных бриллиантов.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
 
РОССИЯАлросабриллианты
 
 
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