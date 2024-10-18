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Давление и снижение не могут продолжаться бесконечно

Давление и снижение не могут продолжаться бесконечно - 18.10.2024, ПРАЙМ

Давление и снижение не могут продолжаться бесконечно

В четверг, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,20 руб., евро/рубль - на 0,72%, до... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T08:28+0300

2024-10-18T08:28+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В четверг, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,20 руб., евро/рубль - на 0,72%, до 104,23 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,07%, до 13,54 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 18 октября: доллар США - 97,149 рублей, а евро - 105,756 рублей. На Мосбирже торги открылись ростом по валютам, но после двухчасовой борьбы рубль смог отыграть потери и выйти в плюс. Стоит заметить, что укрепление рубля произошло при растущем индексе доллара и отсутствии роста цен на нефть. Это указывает на то, что на динамику курса рубля влияют больше внутренние факторы, а не внешние. Поддержка рубля может исходить от спекулянтов во фьючерсе, которые хотят зафиксировать прибыль на сильном росте рублевых пар за последние полтора месяца. Это также может побуждать экспортеров раньше продавать иностранную валюту для уплаты налогов, крайний срок которых наступает 28 октября. По фьючерсу USDRUBF была зафиксирована активность физических и юридических лиц. Было открыто много контрактов как на покупку доллара, так и на его продажу. Физики открыли больше коротких позиций по доллару, юрики - длинных позиций. Несмотря на недавнее ослабление рубля до 97,20 руб., правительство РФ не стало применять меры по поддержке нацвалюты. Более того, 11 октября было принято решение о снижении обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами с 50% до 25%, что может дополнительно ослабить рубль. На следующей неделе Центробанк может повысить ключевую ставку до 20-21%, что может временно стабилизировать курс рубля. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется продолжение тенденции укрепления доллара по отношению к рублю. Отсюда можно сделать вывод, что ЦБР и правительство не будут обращать внимания на курсы валют, пока доллар торгуется ниже 100 руб., потому что ослабление рубля - это положительный фактор для наполнения бюджета. Наблюдая за нефтяным рынком, по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,14%, до $74,62. Небольшой рост, на мой взгляд, во многом обусловлен неожиданным снижением запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 11 октября, сократились на 2,192 миллиона баррелей, тогда как рынок ожидал увеличения на 2,3 миллиона баррелей. Особенно интересно, что это противоречит тенденции предыдущей недели, когда наблюдался рост на 5,81 миллиона баррелей. Согласно отчету EIA, добыча нефти в США достигла рекордного уровня в 13,5 миллионов баррелей в день на прошлой неделе. Кроме того, я обратил внимание на возобновление добычи нефти в Ливии и планы ОПЕК+ по дальнейшему сокращению ограничений на добычу в 2025 году. Меня также заинтересовал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный во вторник. Они считают, что мировой рынок нефти движется к значительному профициту в ближайшем году. Хотя ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 860 000 баррелей в день в 2024 году, это на 40 000 баррелей в день меньше, чем предыдущий прогноз. Я согласен с МЭА в том, что это снижение связано с замедлением экономического роста в Китае и переходом на электромобили, которые начинают менять прогноз спроса на нефть в Китае. Также рост котировок сдерживался укреплением доллара. Индекс доллара растет 14 дней. Перед выходными стоит ожидать нисходящей коррекции, поскольку кто-то захочет зафиксировать прибыль. На этом фоне цена на Brent может восстановиться до $76,80. У рубля появился шанс вернуться к уровню 95,50 руб. Если торги по доллару закроются ниже 95,50 руб., то вполне можно увидеть падение до 93,40 до заседания ЦБ России. Индекс Мосбиржи снизился на 0,72%, до 2763,53 п., индекс РТС - на 0,61%, до 896,12 п. Покупатели не смогли нормально начать день, что в итоге привело к падению индекса до 2763,53 п. Полагаю, что в пятницу продолжится скатывание к уровню 2740 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, сша