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На рынке все еще боковик - 18.10.2024, ПРАЙМ
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На рынке все еще боковик
На рынке все еще боковик - 18.10.2024, ПРАЙМ
На рынке все еще боковик
Индекс Мосбиржи потерял еще процент и на вечерке откатился под 2760 п. Обороты торгов низкие, а курс по-прежнему зажат в рамках осеннего боковика. Скорее всего, | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:57+0300
2024-10-18T09:57+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
компания полюс
ммк
иностранная валюта
национальная валюта
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще процент и на вечерке откатился под 2760 п. Обороты торгов низкие, а курс по-прежнему зажат в рамках осеннего боковика. Скорее всего, турбулентность повысится, а индекс покинет область консолидации в следующую пятницу. 25 октября ЦБ огласит ставку, есть риск, что она вновь повысится, но и 20% уже в цене подавленных акций, а вот перспективы монетарного послабления 2025 г. на рынке еще не отыграны. Тем самым после вердикта регулятора ожидается движение бенчмарка вверх на максимумы сентября, а к началу зимы, возможно, и все 3000 п.Сильнее рынка — акции Полюса (+0,1%). Прирост символический, но намного лучше провалившегося бенчмарка широкого рынка. Здесь играет фактор ралли золота и достижение унцией исторического максимума выше $2710. Акции золотодобытчика могут пойти догонять базовый актив: ближайший ориентир вверх на 14 000 руб.Слабее рынка — акции ММК (-8,2%). Обвал бумаг сталевара связан с дивотсечкой на 5,6%, а остальные потери из-за слабой отчетности за III квартал. По негативной тенденции и по инерции цена может протестировать годовой минимум на круглых 40 руб.Рубль закрылся нейтрально: чуть ослаб к юаню (13,55), но немного отбил у доллара (97,15) и евро -0,3% до 105,75. На фоне заседания ЦБ 25 октября, завершения налогового периода 28 октября и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ до конца первой недели ноября в ближайшие недели ожидается локальное восстановление нацвалюты и коррекция перегретых инвалют.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, компания полюс, ммк, иностранная валюта, национальная валюта
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, компания Полюс, ММК, иностранная валюта, национальная валюта
09:57 18.10.2024
 

На рынке все еще боковик

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще процент и на вечерке откатился под 2760 п. Обороты торгов низкие, а курс по-прежнему зажат в рамках осеннего боковика. Скорее всего, турбулентность повысится, а индекс покинет область консолидации в следующую пятницу. 25 октября ЦБ огласит ставку, есть риск, что она вновь повысится, но и 20% уже в цене подавленных акций, а вот перспективы монетарного послабления 2025 г. на рынке еще не отыграны. Тем самым после вердикта регулятора ожидается движение бенчмарка вверх на максимумы сентября, а к началу зимы, возможно, и все 3000 п.
Сильнее рынка — акции Полюса (+0,1%). Прирост символический, но намного лучше провалившегося бенчмарка широкого рынка. Здесь играет фактор ралли золота и достижение унцией исторического максимума выше $2710. Акции золотодобытчика могут пойти догонять базовый актив: ближайший ориентир вверх на 14 000 руб.
Слабее рынка — акции ММК (-8,2%). Обвал бумаг сталевара связан с дивотсечкой на 5,6%, а остальные потери из-за слабой отчетности за III квартал. По негативной тенденции и по инерции цена может протестировать годовой минимум на круглых 40 руб.
Рубль закрылся нейтрально: чуть ослаб к юаню (13,55), но немного отбил у доллара (97,15) и евро -0,3% до 105,75. На фоне заседания ЦБ 25 октября, завершения налогового периода 28 октября и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ до конца первой недели ноября в ближайшие недели ожидается локальное восстановление нацвалюты и коррекция перегретых инвалют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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