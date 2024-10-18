На рынке все еще боковик

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще процент и на вечерке откатился под 2760 п. Обороты торгов низкие, а курс по-прежнему зажат в рамках осеннего боковика. Скорее всего, турбулентность повысится, а индекс покинет область консолидации в следующую пятницу. 25 октября ЦБ огласит ставку, есть риск, что она вновь повысится, но и 20% уже в цене подавленных акций, а вот перспективы монетарного послабления 2025 г. на рынке еще не отыграны. Тем самым после вердикта регулятора ожидается движение бенчмарка вверх на максимумы сентября, а к началу зимы, возможно, и все 3000 п.Сильнее рынка — акции Полюса (+0,1%). Прирост символический, но намного лучше провалившегося бенчмарка широкого рынка. Здесь играет фактор ралли золота и достижение унцией исторического максимума выше $2710. Акции золотодобытчика могут пойти догонять базовый актив: ближайший ориентир вверх на 14 000 руб.Слабее рынка — акции ММК (-8,2%). Обвал бумаг сталевара связан с дивотсечкой на 5,6%, а остальные потери из-за слабой отчетности за III квартал. По негативной тенденции и по инерции цена может протестировать годовой минимум на круглых 40 руб.Рубль закрылся нейтрально: чуть ослаб к юаню (13,55), но немного отбил у доллара (97,15) и евро -0,3% до 105,75. На фоне заседания ЦБ 25 октября, завершения налогового периода 28 октября и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ до конца первой недели ноября в ближайшие недели ожидается локальное восстановление нацвалюты и коррекция перегретых инвалют.
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще процент и на вечерке откатился под 2760 п. Обороты торгов низкие, а курс по-прежнему зажат в рамках осеннего боковика. Скорее всего, турбулентность повысится, а индекс покинет область консолидации в следующую пятницу. 25 октября ЦБ огласит ставку, есть риск, что она вновь повысится, но и 20% уже в цене подавленных акций, а вот перспективы монетарного послабления 2025 г. на рынке еще не отыграны. Тем самым после вердикта регулятора ожидается движение бенчмарка вверх на максимумы сентября, а к началу зимы, возможно, и все 3000 п.
Сильнее рынка — акции Полюса (+0,1%). Прирост символический, но намного лучше провалившегося бенчмарка широкого рынка. Здесь играет фактор ралли золота и достижение унцией исторического максимума выше $2710. Акции золотодобытчика могут пойти догонять базовый актив: ближайший ориентир вверх на 14 000 руб.
Слабее рынка — акции ММК (-8,2%). Обвал бумаг сталевара связан с дивотсечкой на 5,6%, а остальные потери из-за слабой отчетности за III квартал. По негативной тенденции и по инерции цена может протестировать годовой минимум на круглых 40 руб.
Рубль закрылся нейтрально: чуть ослаб к юаню (13,55), но немного отбил у доллара (97,15) и евро -0,3% до 105,75. На фоне заседания ЦБ 25 октября, завершения налогового периода 28 октября и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ до конца первой недели ноября в ближайшие недели ожидается локальное восстановление нацвалюты и коррекция перегретых инвалют.
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