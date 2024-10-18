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В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - 18.10.2024, ПРАЙМ
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В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - 18.10.2024, ПРАЙМ
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода по производству картошки фри. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T19:29+0300
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происшествия
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода по производству картошки фри. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в городе Черняховске. По данным МЧС, к тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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россия, мчс россии, пожар
Происшествия, РОССИЯ, МЧС России, пожар
19:29 18.10.2024
 
В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

ЧС: в Калининградской области загорелся ангар строящегося завода на 2 тыс кв м

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода по производству картошки фри. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в городе Черняховске.
По данным МЧС, к тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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