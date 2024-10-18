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В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода - 18.10.2024, ПРАЙМ

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода

В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода по производству картошки фри. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T19:29+0300

2024-10-18T19:29+0300

2024-10-18T19:29+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В Калининградской области загорелся ангар строящегося завода по производству картошки фри. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в городе Черняховске. По данным МЧС, к тушению привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.

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россия, мчс россии, пожар