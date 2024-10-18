https://1prime.ru/20241018/bank-852251711.html

Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам

Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам

Новый банк развития БРИКС стал альтернативным вариантом финансовым механизмам развития Запада, подчеркнул российский президент Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:30+0300

2024-10-18T12:30+0300

2024-10-18T12:30+0300

экономика

владимир путин

новый банк развития брикс

брикс

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС стал альтернативным вариантом финансовым механизмам развития Запада, подчеркнул российский президент Владимир Путин."Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Она располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов", – объяснил глава Кремля в ходе своего выступления на заседании делового форума объединения. Он также отметил, что Россия намерена способствовать дальнейшему развитию организации, не противопоставляя ее при этом западным структурам.Владимир Путин призвал поспособствовать становлению Нового банка развития главным технологическим и инфраструктурным инвестором на пространстве организации и Глобального Юга.

https://1prime.ru/20241018/putin-852251585.html

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