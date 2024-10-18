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Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам
Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам
Новый банк развития БРИКС стал альтернативным вариантом финансовым механизмам развития Запада, подчеркнул российский президент Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:30+0300
2024-10-18T12:30+0300
экономика
владимир путин
новый банк развития брикс
брикс
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС стал альтернативным вариантом финансовым механизмам развития Запада, подчеркнул российский президент Владимир Путин."Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Она располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов", – объяснил глава Кремля в ходе своего выступления на заседании делового форума объединения. Он также отметил, что Россия намерена способствовать дальнейшему развитию организации, не противопоставляя ее при этом западным структурам.Владимир Путин призвал поспособствовать становлению Нового банка развития главным технологическим и инфраструктурным инвестором на пространстве организации и Глобального Юга.
https://1prime.ru/20241018/putin-852251585.html
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владимир путин, новый банк развития брикс, брикс
Экономика, Владимир Путин, Новый банк развития БРИКС, БРИКС
12:30 18.10.2024
 
Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам

Путин: Новый банк развития БРИКС является альтернативой западным механизмам

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС стал альтернативным вариантом финансовым механизмам развития Запада, подчеркнул российский президент Владимир Путин.
"Особая роль в укреплении финансового сотрудничества принадлежит новому банку развития. Это хорошая, мощная, эффективная структура. Она располагает солидной капитальной базой и коллективом опытных экспертов", – объяснил глава Кремля в ходе своего выступления на заседании делового форума объединения. Он также отметил, что Россия намерена способствовать дальнейшему развитию организации, не противопоставляя ее при этом западным структурам.
Владимир Путин призвал поспособствовать становлению Нового банка развития главным технологическим и инфраструктурным инвестором на пространстве организации и Глобального Юга.
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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12:27
 
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