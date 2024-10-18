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В ЦБ рассказали о росте средств компаний и населения в российских банках

В ЦБ рассказали о росте средств компаний и населения в российских банках - 18.10.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о росте средств компаний и населения в российских банках

Средства компаний в российских банках в сентябре выросли на 1,8% к августу, средства населения – на 1,3%, говорится в информационно-аналитическом материале... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T11:48+0300

2024-10-18T11:48+0300

2024-10-18T11:48+0300

банк россии

банки

средства населения и компаний

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в сентябре выросли на 1,8% к августу, средства населения – на 1,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре"."Средства юрлиц увеличились на 1 триллион рублей (+1,8% против +1,3% в августе), в основном за счет рублевых остатков (+902 миллиарда рублей, +2%) преимущественно нефтегазовых компаний экспортеров. Средства в валюте выросли на 125 миллиардов в рублевом эквиваленте (+1,2%). Продолжился активный рост средств населения (+0,7 триллиона рублей, +1,3%, что соответствует динамике августа). Увеличились только рублевые остатки (+698 миллиардов рублей, +1,5%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-21 миллиарда в рублевом эквиваленте -0,6%)", - говорится в материале.Там уточняется, что рублевые средства выросли только на срочных вкладах (рост на 912 миллиардов рублей, или на 2,8%), тогда как остатки на текущих счетах уменьшились (снижение на 214 миллиардов, или на 1,4%). При этом на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста. Всего с начала года средства населения выросли на 6,7 триллиона рублей (на 14,8%), что более чем в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года (когда был зафиксирован рост на 3 триллиона, или на 8%), оценивает ЦБ.Прирост средств на счетах эскроу в сентябре продолжил замедляться (рост на 34 миллиарда рублей, или на 0,5% против роста на 54 миллиардов, или 0,8%, в августе), это связано с увеличением раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, 350 миллиардов рублей после 256 миллиардов в августе), оценивает регулятор.

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банки, средства населения и компаний