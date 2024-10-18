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Маск предупредил США о надвигающемся банкротстве

Маск предупредил США о надвигающемся банкротстве - 18.10.2024, ПРАЙМ

Маск предупредил США о надвигающемся банкротстве

Если траты правительства Штатов не уменьшатся, страну ждет банкротство, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T09:08+0300

2024-10-18T09:08+0300

2024-10-18T09:08+0300

экономика

илон маск

сша

банкротство

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Если траты правительства Штатов не уменьшатся, страну ждет банкротство, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск."И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить", - подчеркнул бизнесмен в ходе своего выступления на митинге в Пенсильвании. Трансляция была доступна в социальной сети Х.Кроме того, Маск подчеркнул, что проблема обширных трат является очень масштабной, а ее понимание - "здравым смыслом". Именно поэтому для будущего главы государства ее решение должно стать приоритетным вопросом. В ходе своего выступление бизнесмен также поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20241018/trebovaniya-852243073.html

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илон маск, сша, банкротство