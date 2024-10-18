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ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России

ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России - 18.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 октября увеличилась до 18,426 триллиона рублей с 18,348 триллиона на 4 октября, сообщил Банк России. | 18.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-18T11:21+0300

2024-10-18T11:29+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 октября увеличилась до 18,426 триллиона рублей с 18,348 триллиона на 4 октября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 77,8 миллиарда рублей, или на 0,42%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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денежная база