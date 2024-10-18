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Не все так однозначно. К чему приведет низкая безработица

Не все так однозначно. К чему приведет низкая безработица - 18.10.2024, ПРАЙМ

Не все так однозначно. К чему приведет низкая безработица

Безработица - неизбежное явление функционирования экономики и состояния современного рынка труда. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T08:00+0300

2024-10-18T08:00+0300

2024-10-18T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

безработица

россия

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Безработица - неизбежное явление функционирования экономики и состояния современного рынка труда.В России второй год подряд безработица бьёт рекорды: таких низких показателей не было за весь постсоветский период. За 2023 год уровень безработицы составил 3.2%, а по последним данным - уже 2, 4%. Общее мнение экономистов: безработица - это зло для экономики.Но в условиях рынка избежать этого негативного явления невозможно. Поскольку есть разные причины существования безработицы, ориентироваться стоит на такой вид безработицы, как естественный.К ней относят фрикционную безработицу, т.е. "состояние между работами", когда работник по своим причинам меняет место работы, и структурную безработицу, связанную со структурными сдвигами в экономике, устареванием профессий.Действительно, от высокого уровня безработицы очень много негативных последствий как экономического, так и социального характера.Самое классическое негативное последствие, согласно закону Оукена: рост безработицы на 1% свыше ее естественного уровня приводит к отставанию объема ВВП на 2,5%.Также это и увеличение налоговой нагрузки на занятых, снижение заработной платы, рост государственных расходов на выплату пособий по безработице, потеря уровня квалификации и практического опыта.Не менее существенные и социальные последствия - снижение качества жизни, рост социальной напряженности, депрессивные состояния и др.Очевидно, что при снижении уровня безработицы все негативные последствия также снижаются, и можно вести речь о росте ВВП, увеличении поступления налогов, росте заработной платы и улучшении социальных показателей.Но не все так однозначно. В более долгосрочной перспективе могут проявиться и негативные последствия низкой безработицы.Более резко чувствуются структурные перекосы на рынке труда, нет достойной замены по "дефицитным" специальностям.На рынке труда сокращается численность "запасных работников", которые готовы трудиться более эффективно, повышать квалификацию, обучаться – ведь работодатель и так увеличивает расходы на персонал, стремится удержать даже не очень квалифицированных работников, поскольку резерва нет и заменить таких работников некем.Но самое главное – в чем причина такой низкой безработицы?По данным Минтруда, по итогам 2023 года численность занятых в экономике составила 71, 9 млн. человек, при этом за прошлый год она увеличилась на 1,6 млн. человек, и за 2023 год было трудоустроено 1,4 млн. человек безработных.В прошлом году наблюдался рост количества рабочих мест, росло число вакансий. Это результат экономического роста, который, по данным Росстата, составил в 2023 году 3,6%.И для дальнейшего роста экономики необходимо искать резервы трудовых ресурсов - в минимальном количестве, но они пока есть.

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2024

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Людмила Иванова-Швец https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017944_0:131:853:984_100x100_80_0_0_1d446607349c573f039e152469210549.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Людмила Иванова-Швец https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017944_0:131:853:984_100x100_80_0_0_1d446607349c573f039e152469210549.jpg

мнения аналитиков, безработица, россия