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Решетников поручил Минтрансу обеспечить доступность билетов зимой
Решетников поручил Минтрансу обеспечить доступность билетов зимой - 18.10.2024, ПРАЙМ
Решетников поручил Минтрансу обеспечить доступность билетов зимой
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по подготовке к зимнему сезону обратился к Минтрансу и перевозчикам с просьбой обеспечить... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T09:15+0300
2024-10-18T09:15+0300
2024-10-18T09:15+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по подготовке к зимнему сезону обратился к Минтрансу и перевозчикам с просьбой обеспечить доступность билетов к ключевым туристическим точкам в зимний период. Он уточнил, что стоимость пассажироперевозок в этот период будет мониториться. "Просим Минтранс с перевозчиками сохранить провозную емкость кресел. Обеспечить необходимое количество и доступность билетов к ключевым точкам притяжения страны, приоритизировать туристические направления", - сообщил министр. Он уточнил, что хорошо зарекомендовали себя мультимодальные перевозки, когда турист добирается до курорта по единому билету. "Предлагаем Минтрансу и перевозчикам продолжить использование этого механизма и зимой. Мониторить стоимость самих пассажироперевозок будем в рамках специального правительственного штаба", - сказал Решетников. Он также обратил внимание Минтранса и регионов на работу аэропортов и вокзалов и заявил, что в зимний туристический сезон важно обеспечить их бесперебойную работу, комфорт и безопасность людей.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
Решетников поручил Минтрансу обеспечить доступность билетов зимой
Решетников попросил Минтранс и перевозчиков обеспечить доступность билетов зимой
ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт - ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по подготовке к зимнему сезону обратился к Минтрансу и перевозчикам с просьбой обеспечить доступность билетов к ключевым туристическим точкам в зимний период. Он уточнил, что стоимость пассажироперевозок в этот период будет мониториться.
"Просим Минтранс с перевозчиками сохранить провозную емкость кресел. Обеспечить необходимое количество и доступность билетов к ключевым точкам притяжения страны, приоритизировать туристические направления", - сообщил министр.
Он уточнил, что хорошо зарекомендовали себя мультимодальные перевозки, когда турист добирается до курорта по единому билету. "Предлагаем Минтрансу и перевозчикам продолжить использование этого механизма и зимой. Мониторить стоимость самих пассажироперевозок будем в рамках специального правительственного штаба", - сказал Решетников.
Он также обратил внимание Минтранса и регионов на работу аэропортов и вокзалов и заявил, что в зимний туристический сезон важно обеспечить их бесперебойную работу, комфорт и безопасность людей.