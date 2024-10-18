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Компания объяснила падение чистой прибыли "Транснефти" с начала года

Компания объяснила падение чистой прибыли "Транснефти" с начала года - 18.10.2024, ПРАЙМ

Компания объяснила падение чистой прибыли "Транснефти" с начала года

Чистая прибыль "Транснефти по РСБУ составила 97 миллиардов рублей, сократившись в годовом выражении почти вдвое, такая динамика вызвана переоценкой цены акций... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:17+0300

2024-10-18T12:17+0300

2024-10-18T12:22+0300

энергетика

транснефть

чистая прибыль

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти по РСБУ составила 97 миллиардов рублей, сократившись в годовом выражении почти вдвое, такая динамика вызвана переоценкой цены акций НМТП, сообщила компания в релизе по итогам отчета по РСБУ за первые девять месяцев года."Чистая прибыль составила 97,0 миллиарда рублей. За аналогичный период 2023 года этот показатель достиг 190,6 миллиарда рублей. Сокращение вызвано главным образом изменением на сумму 133,2 миллиарда рублей переоценки стоимости находящихся на балансе компании акций ПАО "НМТП", сложившейся из отрицательной переоценки за девять месяцев 2024 года в размере 31,8 миллиарда рублей и положительной переоценки в сумме 101,4 миллиарда рублей за девять месяцев 2023 года", - сообщила компания.При этом без учета этого фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль "Транснефти" составила 122,5 миллиарда рублей, увеличившись на 11,9% (со 109,5 миллиарда годом ранее).Финансовая отчетность по РСБУ отражает результаты головной компании группы "Транснефть", показатели в ней могут существенно отличаться от результатов группы по МСФО. При этом, как отметили в "Транснефти", переоценка акций НМТП не включается в отчетность группы по МСФО и не влияет на расчет дивидендов "Транснефти".

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транснефть, чистая прибыль