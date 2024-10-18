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Путин рассказал об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС
Путин рассказал об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС
Компании государств-участников БРИКС успешно взаимодействуют друг с другом и реализуют совместные проекты в промышленной, энергетической, транспортной,... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:18+0300
2024-10-18T12:19+0300
экономика
брикс
владимир путин
сотрудничество
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Компании государств-участников БРИКС успешно взаимодействуют друг с другом и реализуют совместные проекты в промышленной, энергетической, транспортной, инфраструктурной, сельскохозяйственной и иных отраслях, подчеркнул российский президент Владимир Путин."Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный - здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединенияе", - рассказал глава Кремля в ходе своего выступления на деловом форуме БРИКС.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.В 2024 году Россия стала председателем организации. Главными ценностями БРИКС страна позиционирует укрепление многосторонности, способствующей справедливому развитию и глобальной безопасности. Саммит организации намечен на 22-24 октября, он пройдет в Казани.
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брикс, владимир путин, сотрудничество
Экономика, БРИКС, Владимир Путин, сотрудничество
12:18 18.10.2024 (обновлено: 12:19 18.10.2024)
 
Путин рассказал об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС

Путин: компании стран БРИКС успешно сотрудничают и реализуют совместные проекты

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Компании государств-участников БРИКС успешно взаимодействуют друг с другом и реализуют совместные проекты в промышленной, энергетической, транспортной, инфраструктурной, сельскохозяйственной и иных отраслях, подчеркнул российский президент Владимир Путин.
"Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный - здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединенияе", - рассказал глава Кремля в ходе своего выступления на деловом форуме БРИКС.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
В 2024 году Россия стала председателем организации. Главными ценностями БРИКС страна позиционирует укрепление многосторонности, способствующей справедливому развитию и глобальной безопасности. Саммит организации намечен на 22-24 октября, он пройдет в Казани.
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС
12:14
 
ЭкономикаБРИКСВладимир Путинсотрудничество
 
 
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