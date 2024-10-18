https://1prime.ru/20241018/bomba-852247285.html
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев - 18.10.2024, ПРАЙМ
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:52+0300
2024-10-18T10:52+0300
2024-10-18T10:52+0300
дмитрий медведев
"грязная бомба"
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, оставшегося неназванным, сообщило, что киевский режим намерен в ближайшие недели разработать собственное ядерное оружие для удара по России в случае, если НАТО откажется предоставить стране членство."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - объяснил Медведев, добавив, что Киев имеет все необходимое для ее создания - и сырье, и технологии, и специалистов, и лаборатории.
https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852246588.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, "грязная бомба", украина
Дмитрий Медведев, "Грязная бомба", УКРАИНА
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Медведев: киевский режим хочет создать "грязную бомбу", для этого есть возможности
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, оставшегося неназванным, сообщило, что киевский режим намерен в ближайшие недели разработать собственное ядерное оружие для удара по России в случае, если НАТО откажется предоставить стране членство.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - объяснил Медведев, добавив, что Киев имеет все необходимое для ее создания - и сырье, и технологии, и специалистов, и лаборатории.
"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского