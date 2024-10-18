https://1prime.ru/20241018/bomba-852247285.html

Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев - 18.10.2024, ПРАЙМ

Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T10:52+0300

2024-10-18T10:52+0300

2024-10-18T10:52+0300

дмитрий медведев

"грязная бомба"

украина

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, оставшегося неназванным, сообщило, что киевский режим намерен в ближайшие недели разработать собственное ядерное оружие для удара по России в случае, если НАТО откажется предоставить стране членство."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - объяснил Медведев, добавив, что Киев имеет все необходимое для ее создания - и сырье, и технологии, и специалистов, и лаборатории.

https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852246588.html

украина

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дмитрий медведев, "грязная бомба", украина