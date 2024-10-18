Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев - 18.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241018/bomba-852247285.html
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев - 18.10.2024, ПРАЙМ
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T10:52+0300
2024-10-18T10:52+0300
дмитрий медведев
"грязная бомба"
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, оставшегося неназванным, сообщило, что киевский режим намерен в ближайшие недели разработать собственное ядерное оружие для удара по России в случае, если НАТО откажется предоставить стране членство."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - объяснил Медведев, добавив, что Киев имеет все необходимое для ее создания - и сырье, и технологии, и специалистов, и лаборатории.
https://1prime.ru/20241018/zelenskiy-852246588.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий медведев, "грязная бомба", украина
Дмитрий Медведев, "Грязная бомба", УКРАИНА
10:52 18.10.2024
 
Киевский режим хочет создать "грязную бомбу", заявил Медведев

Медведев: киевский режим хочет создать "грязную бомбу", для этого есть возможности

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Обсуждения относительно создания и применения Киевом ядерного оружия свидетельствуют о том, что киевский режим намерен создать "грязную бомбу", подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее немецкое издание Bild, сославшись на украинского чиновника, оставшегося неназванным, сообщило, что киевский режим намерен в ближайшие недели разработать собственное ядерное оружие для удара по России в случае, если НАТО откажется предоставить стране членство.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", - объяснил Медведев, добавив, что Киев имеет все необходимое для ее создания - и сырье, и технологии, и специалистов, и лаборатории.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
"Он признал". В Польше обнаружили странную деталь в словах Зеленского
10:27
 
Дмитрий Медведев"Грязная бомба"УКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала