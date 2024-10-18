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БРИКС занимает более пятой части мировой торговли, уступая только ЕС

БРИКС занимает более пятой части мировой торговли, уступая только ЕС - 18.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС занимает более пятой части мировой торговли, уступая только ЕС

БРИКС с момента своего основания нарастил свою долю в мировой торговле почти в полтора раза, до 21,6% по итогам 2023 года, уступив по объемам среди подобных... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T05:02+0300

2024-10-18T05:02+0300

2024-10-18T05:02+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. БРИКС с момента своего основания нарастил свою долю в мировой торговле почти в полтора раза, до 21,6% по итогам 2023 года, уступив по объемам среди подобных объединений только Евросоюзу, выяснило РИА Новости, изучив данные Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно материалам ВТО, объемы торговли стран БРИКС с другими странами мира и друг с другом по итогам 2023 года достигли 10,4 триллиона долларов или 21,6% от объемов всей мировой торговли. Таким образом доля объединения с момента его основания в 2006 году выросла в 1,48 раза. При этом по сравнению с другими торговыми объединениями, БРИКС уступает только Евросоюзу, который в прошлом году наторговал на 14,3 триллиона долларов, заняв долю в 29,7%. На третьем месте по объемам торговли расположилось ЮСМКА (англ. USMCA, Соглашение о свободной торговле, заключенное Соединенными Штатами Америки, Мексикой и Канадой). Суммарные объемы экспорта и импорта входящих в него стран достигли по итогам прошлого года 7,6 триллиона долларов, что позволило занять долю в мировой торговле в 15,7%. Еще 7,4% торговли в мире пришлось на АСЕАН (англ. ASEAN, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), состоящий из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Торговля этих стран достигла 3,5 триллиона долларов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

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брикс, торговля, ес