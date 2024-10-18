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Эксперт раскрыл, почему страны Азии и Африки стремятся в БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, почему страны Азии и Африки стремятся в БРИКС
Эксперт раскрыл, почему страны Азии и Африки стремятся в БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, почему страны Азии и Африки стремятся в БРИКС
Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки... | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T08:34+0300
2024-10-18T08:35+0300
политика
брикс
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африка
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МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки БРИКС - альтернатива западной модели развития, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "Мое мнение тут таково – сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире",- сказал он. По его словам, "в БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации". "Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада",- заметил собеседник агентства. При этом, подчеркнул он, "речь о ненависти БРИКС к Западу не идет, он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией, к тому же на ненависти ничего путного не построишь". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10.00 мск.
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брикс, азия, африка, латинская америка
Политика, БРИКС, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
08:34 18.10.2024 (обновлено: 08:35 18.10.2024)
 
Эксперт раскрыл, почему страны Азии и Африки стремятся в БРИКС

Алескеров: страны Азии, Африки и Латинской Америки ищут в БРИКС альтернативу модели Запада

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Страны БРИКС объединяет не ненависть к Западу, а сопротивление тому, что происходит в мире, неудивительно, что для государств Азии, Африки и Латинской Америки БРИКС - альтернатива западной модели развития, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
"Мое мнение тут таково – сейчас государства БРИКС объединяет, если так можно выразиться, сопротивление тому, что они, каждый на своем уровне, наблюдают в мире",- сказал он.
По его словам, "в БРИКС каждая из стран ищет помощи и поддержки на фоне усиливающейся в мире конфронтации".
"Неудивительно, например, что многие государства Африки, Азии и Латинской Америки именно в БРИКС видят сегодня альтернативную площадку и возможность развиваться вне зависимости Запада",- заметил собеседник агентства.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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При этом, подчеркнул он, "речь о ненависти БРИКС к Западу не идет, он же не опустил "железный занавес" ни перед Китаем, ни перед Индией, ни даже перед Россией, к тому же на ненависти ничего путного не построишь".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10.00 мск.
 
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