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Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС

Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС

Средние темпы роста ВВП в странах БРИКС ожидаются на уровне 4%, что выше глобальных темпов роста, прогнозируемых на уровне 3,2%. Об этом в рамках выступления на | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T12:14+0300

2024-10-18T12:14+0300

2024-10-18T12:29+0300

экономика

брикс

ввп

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Средние темпы роста ВВП в странах БРИКС ожидаются на уровне 4%, что выше глобальных темпов роста, прогнозируемых на уровне 3,2%. Об этом в рамках выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин."По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", - отметил российский лидер.По словам главы государства, Москва надеется на скорую интеграцию новых членов организации во все механизмы сотрудничества. Представители ряда стран уже приняты в деловой совет и активно участвуют в работе.

https://1prime.ru/20241014/briks-852166054.html

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брикс, ввп, владимир путин