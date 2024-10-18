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Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС
Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС
Средние темпы роста ВВП в странах БРИКС ожидаются на уровне 4%, что выше глобальных темпов роста, прогнозируемых на уровне 3,2%. Об этом в рамках выступления на | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:14+0300
2024-10-18T12:29+0300
экономика
брикс
ввп
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Средние темпы роста ВВП в странах БРИКС ожидаются на уровне 4%, что выше глобальных темпов роста, прогнозируемых на уровне 3,2%. Об этом в рамках выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин."По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", - отметил российский лидер.По словам главы государства, Москва надеется на скорую интеграцию новых членов организации во все механизмы сотрудничества. Представители ряда стран уже приняты в деловой совет и активно участвуют в работе.
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брикс, ввп, владимир путин
Экономика, БРИКС, ВВП, Владимир Путин
12:14 18.10.2024 (обновлено: 12:29 18.10.2024)
 
Путин оценил прогноз средних темпов роста ВВП стран БРИКС

Путин: средние темпы роста ВВП стран БРИКС по итогам года прогнозируются в 4%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Средние темпы роста ВВП в странах БРИКС ожидаются на уровне 4%, что выше глобальных темпов роста, прогнозируемых на уровне 3,2%. Об этом в рамках выступления на Деловом форуме БРИКС заявил глава государства Владимир Путин.
"По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, это выше как темпов в странах "семерки", там всего 1,7%, и общемировых. Общемировые темпы будут 3,2%, прогноз", - отметил российский лидер.
По словам главы государства, Москва надеется на скорую интеграцию новых членов организации во все механизмы сотрудничества. Представители ряда стран уже приняты в деловой совет и активно участвуют в работе.
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