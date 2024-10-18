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Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС

Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС

Сотрудничество стран в БРИКС является очень разнообразным и разноплановым, при этом оно идет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T16:14+0300

2024-10-18T16:14+0300

2024-10-18T16:31+0300

экономика

россия

владимир путин

брикс

сотрудничество

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество стран в БРИКС является очень разнообразным и разноплановым, при этом оно идет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин отметил, что сотрудничество в БРИКС "очень разнообразное, многоплановое, идет по всем направлениям". При этом он подчеркнул, что страны БРИКС должны относиться с уважением к интересам новых членов объединения. Россия в течение 2024 года делала все, что зависит от нее, для того, чтобы постепенно, "спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации", добавил Путин.Он также заявил, что каждая из стран-участниц БРИКС представляет интерес и ценность для мирового сообщества.По словам главы государства, практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние объединения в мире и это уже видно.БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.

https://1prime.ru/20241018/ekonomika-852252162.html

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россия, владимир путин, брикс, сотрудничество