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Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС - 18.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС
Сотрудничество стран в БРИКС является очень разнообразным и разноплановым, при этом оно идет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:14+0300
2024-10-18T16:31+0300
экономика
россия
владимир путин
брикс
сотрудничество
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество стран в БРИКС является очень разнообразным и разноплановым, при этом оно идет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин отметил, что сотрудничество в БРИКС "очень разнообразное, многоплановое, идет по всем направлениям". При этом он подчеркнул, что страны БРИКС должны относиться с уважением к интересам новых членов объединения. Россия в течение 2024 года делала все, что зависит от нее, для того, чтобы постепенно, "спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации", добавил Путин.Он также заявил, что каждая из стран-участниц БРИКС представляет интерес и ценность для мирового сообщества.По словам главы государства, практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние объединения в мире и это уже видно.БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, владимир путин, брикс, сотрудничество
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, сотрудничество
16:14 18.10.2024 (обновлено: 16:31 18.10.2024)
 
Путин рассказал о сотрудничестве стран в БРИКС

Путин: сотрудничество в БРИКС очень разнообразное, оно идет по всем направлениям

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество стран в БРИКС является очень разнообразным и разноплановым, при этом оно идет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин отметил, что сотрудничество в БРИКС "очень разнообразное, многоплановое, идет по всем направлениям".
При этом он подчеркнул, что страны БРИКС должны относиться с уважением к интересам новых членов объединения. Россия в течение 2024 года делала все, что зависит от нее, для того, чтобы постепенно, "спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации", добавил Путин.
Он также заявил, что каждая из стран-участниц БРИКС представляет интерес и ценность для мирового сообщества.
По словам главы государства, практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние объединения в мире и это уже видно.
БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБРИКСсотрудничество
 
 
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