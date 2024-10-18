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Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил Путин
Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил Путин - 18.10.2024, ПРАЙМ
Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил Путин
Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T16:42+0300
2024-10-18T17:28+0300
экономика
россия
владимир путин
брикс
человечество
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Путин отметил, что по некоторым направлениям без стран БРИКС "вообще человечество не может существовать". "Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", — сказал он. Российский лидер подчеркнул, что БРИКС распространился на 33% суши и составляет 45% населения планеты "и это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли".Путин добавил, что БРИКС не является блоковой организацией и она не направлена против чьих-то интересов и в этом смысле она имеет универсальный характер. По его словам, БРИКС обладает большим будущим, поскольку в нем представлены почти все новые центры развития и силы.Кроме того, президент РФ отметил, что сегодняшние мировые экономические лидеры, в том числе еврозона, в конечном итоге получат выгоды от БРИКС, несмотря на то, что многие из них сталкиваются сегодня с проблемами. "Мы знаем проблемы еврозоны", — сказал Путин.БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, владимир путин, брикс, человечество
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, человечество
16:42 18.10.2024 (обновлено: 17:28 18.10.2024)
 
Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил Путин

Путин: без стран БРИКС человечество не сможет существовать

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. Человечество не сможет существовать без стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин отметил, что по некоторым направлениям без стран БРИКС "вообще человечество не может существовать".
"Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что БРИКС распространился на 33% суши и составляет 45% населения планеты "и это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли".
Путин добавил, что БРИКС не является блоковой организацией и она не направлена против чьих-то интересов и в этом смысле она имеет универсальный характер. По его словам, БРИКС обладает большим будущим, поскольку в нем представлены почти все новые центры развития и силы.
Кроме того, президент РФ отметил, что сегодняшние мировые экономические лидеры, в том числе еврозона, в конечном итоге получат выгоды от БРИКС, несмотря на то, что многие из них сталкиваются сегодня с проблемами.
"Мы знаем проблемы еврозоны", — сказал Путин.
БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБРИКСчеловечество
 
 
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