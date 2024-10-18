https://1prime.ru/20241018/briks-852263931.html

Путин считает перспективы БРИКС надежными и стабильными

Путин считает перспективы БРИКС надежными и стабильными - 18.10.2024, ПРАЙМ

Путин считает перспективы БРИКС надежными и стабильными

БРИКС имеет надежные и стабильные перспективы, заявил президент России Владимир Путин. | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T18:08+0300

2024-10-18T18:08+0300

2024-10-18T18:08+0300

экономика

россия

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владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - ПРАЙМ. БРИКС имеет надежные и стабильные перспективы, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводил встречу с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения. Россию в рамках данного мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По словам Путина, у объединения есть "хорошие, такие стабильные и надежные перспективы". Российский лидер подчеркнул, что стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом."Такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности, общее понимание того, как нужно выстраивать отношения друг с другом", — сказал он.По словам Путина, если страны-участницы объединения и государства, проявляющие к БРИКС интерес, будут руководствоваться едиными принципами, то организация будет существенным элементом нового миропорядка.БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.

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россия, брикс, владимир путин